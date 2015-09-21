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Posted 21 сентября 2015, 12:20

Published 21 сентября 2015, 12:20

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Летучие собаки из Перми улетели в Краснодар

Летучие собаки из Перми улетели в Краснодар

21 сентября 2015, 12:20
Фото: Properm.ru.
Один карликовый баран и семь египетских летучих мышей нашли себе новый дом в «Сафари-парке».

Пермский зоопарк неделю назад, 14 сентября, отправил в краснодарский «Сафари-парк» несколько своих питомцев, а именно одного карликового барана и семь египетских летучих собак, сообщает управление Россельхознадзора.

У животных проведены все необходимые исследования и профилактические обработки. Животные клинически здоровы, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Они отправились в свой новый дом транзитом через Санкт-Петербург, где их также осмотрели и отправили дальше, уже в Краснодар.

#Общество#Пермский зоопарк
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