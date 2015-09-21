Летучие собаки из Перми улетели в Краснодар

Posted 21 сентября 2015, 12:20
Published 21 сентября 2015, 12:20
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Пермский зоопарк неделю назад, 14 сентября, отправил в краснодарский «Сафари-парк» несколько своих питомцев, а именно одного карликового барана и семь египетских летучих собак, сообщает управление Россельхознадзора.
У животных проведены все необходимые исследования и профилактические обработки. Животные клинически здоровы, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Они отправились в свой новый дом транзитом через Санкт-Петербург, где их также осмотрели и отправили дальше, уже в Краснодар.