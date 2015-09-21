Мигрант из Узбекистана подозревается в изнасиловании пермячки

Posted 21 сентября 2015, 11:55
Published 21 сентября 2015, 11:55
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
19 сентября 2015 года на 21 километре 7 пикета станции Голованово Пермского края 36-летний гражданин Республики Узбекистан подозревается в изнасиловании жительницы города Перми.
Как сообщает Уральский СУТ СК , в настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается.