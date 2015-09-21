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Posted 21 сентября 2015, 11:55

Published 21 сентября 2015, 11:55

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Мигрант из Узбекистана подозревается в изнасиловании пермячки

Мигрант из Узбекистана подозревается в изнасиловании пермячки

21 сентября 2015, 11:55
Фото: Properm.ru.
Инцидент произошел на 21 километре железнодорожной станции Голованово Пермского края.

19 сентября 2015 года на 21 километре 7 пикета станции Голованово Пермского края 36-летний гражданин Республики Узбекистан подозревается в изнасиловании жительницы города Перми.

Как сообщает Уральский СУТ СК , в настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Изнасилование#Мигрант
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