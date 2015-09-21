Общественники Перми подали иск против тарифов «Новогор-Прикамье»

Posted 21 сентября 2015, 11:38
Published 21 сентября 2015, 11:38
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В ноябре 2014 года губернатор Пермского края утвердил предельный рост платы за коммунальные услуги на уровне 11,7%. Однако водоснабжающая компания закрывает глаза на действующее законодательство — в некоторых районах уровень роста превышается в несколько раз. Это подтверждает юрист Ольга Яндыева: «Совокупный рост тарифов для жителей Кировского района превысил 50%, что категорически запрещено»
Управляющий ТСЖ «Уинская, 44» Любовь Маковеева отметила, что помимо иска в суд, запросы отправлялись многим чиновникам Пермского края, а так же непосредственно в «Новогор-Прикамье».
Любовь Маковеева, управляющаяя ТСЖ «Уинская, 44»:
По мнению представителей общественных организаций, важным условием разрешения вопроса с ценообразованием на воду являются временные сроки. «Если удастся добиться решения до конца года, в таком случае дело будет легче выиграть. Однако все осознают, что представители «Новогор-Прикамья» будут стараться затянуть процесс», — заключил Зотин.