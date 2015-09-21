Общественники Перми подали иск против тарифов «Новогор-Прикамье»

— Мы подали заявление в приемную президента, потому что местные не отвечают. Самойлов молчит, Басаргин молчит, Сапко — не по адресу. В прокуратуру мы несколько раз отправляли запрос и сейчас ждем ответа. «Новогор-Прикамье» в ответе на наш запрос пишут и признают, что происходит нарушение законодательства «тарифы на водоснабжение и водоотведение в Перми изменились в 2015 году дважды, однако никто на это не обращает внимание.