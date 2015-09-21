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Posted 21 сентября 2015, 11:38

Published 21 сентября 2015, 11:38

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Общественники Перми подали иск против тарифов «Новогор-Прикамье»

Общественники Перми подали иск против тарифов «Новогор-Прикамье»

21 сентября 2015, 11:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новогор-прикамье
Ассоциация «Пермский стандарт», а также несколько потребителей-физических лиц обратились в пермский краевой суд с требованием оспорить тарифы «Новогор-Прикамье».
Сегодня представители ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин, юрист Ольга Яндыева и управляющая ТСЖ Любовь Маковеева рассказали о подаче в Пермский краевой суд иска от 27 юридических и физических лиц, по поводу изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение, которые были установлены «Новогор-Прикамье».:— Решение президиума Пермского краевого суда было построено таким образом, чтобы инвестиционную надбавку на тариф признать незаконной. Однако деньги, которые были переплачены возвращены не были. С марта тариф остался прежним благодаря усилиям прокуратуры, а фактический платёж за счёт исключения этой надбавки снизился. Неожиданно Региональная служба тарифов в июле издаёт дополнительное постановление, которое устанавливает ещё один новый тариф «Новогору-Прикамье» с августа 2015 года, который уже превышает 30 рублей. Никакого прямого экономического обоснования мы не увидели. Обычно тарифы устанавливаются на год.

В ноябре 2014 года губернатор Пермского края утвердил предельный рост платы за коммунальные услуги на уровне 11,7%. Однако водоснабжающая компания закрывает глаза на действующее законодательство — в некоторых районах уровень роста превышается в несколько раз. Это подтверждает юрист Ольга Яндыева: «Совокупный рост тарифов для жителей Кировского района превысил 50%, что категорически запрещено»

Управляющий ТСЖ «Уинская, 44» Любовь Маковеева отметила, что помимо иска в суд, запросы отправлялись многим чиновникам Пермского края, а так же непосредственно в «Новогор-Прикамье».

Любовь Маковеева, управляющаяя ТСЖ «Уинская, 44»:

— Мы подали заявление в приемную президента, потому что местные не отвечают. Самойлов молчит, Басаргин молчит, Сапко — не по адресу. В прокуратуру мы несколько раз отправляли запрос и сейчас ждем ответа. «Новогор-Прикамье» в ответе на наш запрос пишут и признают, что происходит нарушение законодательства «тарифы на водоснабжение и водоотведение в Перми изменились в 2015 году дважды, однако никто на это не обращает внимание.

По мнению представителей общественных организаций, важным условием разрешения вопроса с ценообразованием на воду являются временные сроки. «Если удастся добиться решения до конца года, в таком случае дело будет легче выиграть. Однако все осознают, что представители «Новогор-Прикамья» будут стараться затянуть процесс», — заключил Зотин.

#Общество#Новогор-прикамье
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