Суббота — за Путина, воскресенье — за сменяемость. Пермь отметилась в двух всероссийских акциях

Posted 21 сентября 2015, 04:30
Published 21 сентября 2015, 04:30
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Пикет за.
У остановки на улице Попова молодые люди достают из багажника автомобиля свернутые флаги. Сотрудники полиции стоят в стороне, о чем-то переговариваются. Со стороны улицы Петропавловской подходят двое молодых людей. На газоне начинается установка транспаранта. Девушка-наблюдатель дождавшись пока его развернут что-то тщательно записывает в свой блокнот.
«РОДИНА СВОБОДА ПУТИН» — гласит лозунг на полотнище с георгиевской лентой и фотографией памятника Минину и Пожарскому. Постепенно к месту сбора подтягиваются люди, кто-то принес с собой стопку газет.
«Я тут свою гражданскую позицию выражаю. Думал, если гуляешь — подъехал бы сюда», — приглашает кого-то по телефону молодой человек в спортивном костюме с гербом России.
Здесь проходит «пикет в поддержку курса президента РФ В. Путина», мероприятие в рамках всероссийской акции НОД (Национально-Освободительного Движения) «Остановим социальные бомбардировки населения».
«Снижение цен на нефть, госпереворот на Украине, санкции — всё это эпизоды экономической войны, объявленной Западом против нашей Родины», — считают организаторы. На этом враждебный Запад не остановился: «увольнения полицейских, сокращения врачей, отмена пособий, рост тарифов ЖКХ» — это его следующий шаг, направленный на подрыв рейтинга президента.
Территория, отведенная под митинг отделена металлическими заграждения, к которым организаторы привязали белые и зеленые шарики, надутые гелием. С двух сторон на входе рамки металлодетектора, полицейские проверяют пришедших на запрещенные предметы.
Из колонок доносится Борис Гребенщиков, Виктор Цой. Над площадкой, выделенной оппозиции — флаги организаторов: ОГрА и РПР — Парнас. Между фонарями растянуто полотно на которым синим и черным скотчем выведено: «Власть нужно менять регулярно!»
«Четыре года назад, 24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» Путин и Медведев объявили о «рокировочке», поставив всю страну перед фактом: власть в России окончательно узурпирована и расценивается как пожизненное право действующего правителя. Удержание власти стало единственным смыслом всех действий государственных органов. 20 сентября 2015 года мы выходим на шествие и митинг, чтобы потребовать сменяемости власти» — говорится в анонсе мероприятия.
Из всех возможных площадок для проведения митинга организаторам предложили только эту, в «Саду камней», все остальные оказались забронированы под проведение пикетов.
Выступающие говорят о том, что нужно ходить на выборы: нужно голосовать, нужно участвовать в качестве кандидатов, нужно становиться наблюдателями. Желающим стать наблюдателями предлагают записаться прямо в «Саду камней».