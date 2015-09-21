properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2015, 04:30

Published 21 сентября 2015, 04:30

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Суббота — за Путина, воскресенье — за сменяемость. Пермь отметилась в двух всероссийских акциях

Суббота — за Путина, воскресенье — за сменяемость. Пермь отметилась в двух всероссийских акциях

21 сентября 2015, 04:30
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Протест
В минувшие выходные в Перми прошли сразу два политических события: митинг за сменяемость власти и пикет тех, кто за то, чтобы действующая власть не менялась как можно дольше. Как это было — в репортаже Properm.ru.

Пикет за.

  • Суббота, 19 сентября,13:00
  • Городская эспланада, ул. Попова
  • Планировалось 40 участников, пришло 29
  • Организаторы: Национально-Освободительное Движение (НОД), Партия Великое Отечество (ПВО)

У остановки на улице Попова молодые люди достают из багажника автомобиля свернутые флаги. Сотрудники полиции стоят в стороне, о чем-то переговариваются. Со стороны улицы Петропавловской подходят двое молодых людей. На газоне начинается установка транспаранта. Девушка-наблюдатель дождавшись пока его развернут что-то тщательно записывает в свой блокнот.

«РОДИНА СВОБОДА ПУТИН» — гласит лозунг на полотнище с георгиевской лентой и фотографией памятника Минину и Пожарскому. Постепенно к месту сбора подтягиваются люди, кто-то принес с собой стопку газет.

«Я тут свою гражданскую позицию выражаю. Думал, если гуляешь — подъехал бы сюда», — приглашает кого-то по телефону молодой человек в спортивном костюме с гербом России.

Здесь проходит «пикет в поддержку курса президента РФ В. Путина», мероприятие в рамках всероссийской акции НОД (Национально-Освободительного Движения) «Остановим социальные бомбардировки населения».

«Снижение цен на нефть, госпереворот на Украине, санкции — всё это эпизоды экономической войны, объявленной Западом против нашей Родины», — считают организаторы. На этом враждебный Запад не остановился: «увольнения полицейских, сокращения врачей, отмена пособий, рост тарифов ЖКХ» — это его следующий шаг, направленный на подрыв рейтинга президента.

Участники.

Организатор.

Митинг «против».

  • Воскресенье, 20 сентября,14:00
  • Гайд-парк «Сад камней»
  • Планировалось до 100 участников, пришло около 60
  • Организаторы: Организация гражданских активистов Перми (ОГрА), РПР — Парнас

Территория, отведенная под митинг отделена металлическими заграждения, к которым организаторы привязали белые и зеленые шарики, надутые гелием. С двух сторон на входе рамки металлодетектора, полицейские проверяют пришедших на запрещенные предметы.

Из колонок доносится Борис Гребенщиков, Виктор Цой. Над площадкой, выделенной оппозиции — флаги организаторов: ОГрА и РПР — Парнас. Между фонарями растянуто полотно на которым синим и черным скотчем выведено: «Власть нужно менять регулярно!»

«Четыре года назад, 24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» Путин и Медведев объявили о «рокировочке», поставив всю страну перед фактом: власть в России окончательно узурпирована и расценивается как пожизненное право действующего правителя. Удержание власти стало единственным смыслом всех действий государственных органов. 20 сентября 2015 года мы выходим на шествие и митинг, чтобы потребовать сменяемости власти» — говорится в анонсе мероприятия.

Из всех возможных площадок для проведения митинга организаторам предложили только эту, в «Саду камней», все остальные оказались забронированы под проведение пикетов.

Выступающие говорят о том, что нужно ходить на выборы: нужно голосовать, нужно участвовать в качестве кандидатов, нужно становиться наблюдателями. Желающим стать наблюдателями предлагают записаться прямо в «Саду камней».

Участники.

Организатор.

Олег Подвинцев, доктор политических наук: — Митинг за сменяемость власти — это мероприятие федеральное, оно означает очередную попытку активизировать действия оппозиции. Тут ничего специфического нет, это надо в федеральных масштабах рассматривать. Что касается пикета в поддержку Путина, то я впервые слышу, ничего не знаю и это, наверное, говорит о масштабах мероприятия. Организаторы — это только часть неких федеральных структур, у которых, видимо, существует план и они по этому плану работают. Реальных сил здесь нет ни там, ни там. Речь идет о неких политических действиях на федеральном уровне, попытках их организации конкретно с поддержкой в регионах.
#Политика#Спецпроекты#Мнения#Протест#Пикет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика