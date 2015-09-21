Суббота — за Путина, воскресенье — за сменяемость. Пермь отметилась в двух всероссийских акциях

«Четыре года назад, 24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» Путин и Медведев объявили о «рокировочке», поставив всю страну перед фактом: власть в России окончательно узурпирована и расценивается как пожизненное право действующего правителя. Удержание власти стало единственным смыслом всех действий государственных органов. 20 сентября 2015 года мы выходим на шествие и митинг, чтобы потребовать сменяемости власти» — говорится в анонсе мероприятия.