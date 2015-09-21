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Posted 21 сентября 2015, 11:52

Published 21 сентября 2015, 11:52

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми более тысячи жителей останутся на сутки без воды

В Перми более тысячи жителей останутся на сутки без воды

21 сентября 2015, 11:52
Фото: Properm.ru.
Всего без воды останутся 1134 жителя.

22 сентября в части Индустриального и Ленинского района Перми будет произведено отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ, сообщает «НОВОГОР-Прикамье». Воду отключат с утра 22 сентября до утра 23 сентября.

Без воды в Индустриальном районе останутся дома по адресу:
- ул. Советской Армии, 36
- ул. Семченко, 7, 9, 11, 13
- ул. Кавалерийская, 18
- ул. Танкистов, 62, 66

Без воды в Ленинском районе останутся дома по адресу:
- ул. Пермская, 61, 61в, 63, 63/1, 65, 67, 69, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 90
- пр. Комсомольский, 30.

Всего без воды останутся 1134 жителя.

#Общество#Отключение водоснабжения
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