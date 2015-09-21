В Перми более тысячи жителей останутся на сутки без воды

Posted 21 сентября 2015, 11:52
Published 21 сентября 2015, 11:52
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
22 сентября в части Индустриального и Ленинского района Перми будет произведено отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ, сообщает «НОВОГОР-Прикамье». Воду отключат с утра 22 сентября до утра 23 сентября.
Без воды в Индустриальном районе останутся дома по адресу:
- ул. Советской Армии, 36
- ул. Семченко, 7, 9, 11, 13
- ул. Кавалерийская, 18
- ул. Танкистов, 62, 66
Без воды в Ленинском районе останутся дома по адресу:
- ул. Пермская, 61, 61в, 63, 63/1, 65, 67, 69, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 90
- пр. Комсомольский, 30.
Всего без воды останутся 1134 жителя.