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Posted 21 сентября 2015, 10:30

Published 21 сентября 2015, 10:30

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми началось озеленение улицы Максима Горького

В Перми началось озеленение улицы Максима Горького

21 сентября 2015, 10:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Всего за этот год в Перми будет высажено более трех тысяч молодых деревьев и кустарников.

На ремонтируемом участке ул. Максима Горького началась высадка живой изгороди и деревьев. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, вдоль улицы Максима Горького планируется высадить 560 саженцев боярышника кроваво-красного, 123 сирени и 58 саженцев лип и кленов. Общая протяженность живой изгороди составит более 100 метров.

Параллельно продолжается обустройство газонов вдоль проезжей части. Завершаются работы по устройству плиточного покрытия, устранению замечаний. Проводится благоустройство на стыках отремонтированных участков с существующими улицами и прилегающими территориями.

Напомним, всего этой осенью в Перми будет высажено более трех тысяч молодых деревьев и кустарников. Озеленительная кампания затронет парки, скверы, придомовые территории, дворы школ и детских садов.

#Общество#Городская среда#Озеленение перми
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