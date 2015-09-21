В Перми началось озеленение улицы Максима Горького

Сюжет Городская среда

Всего за этот год в Перми будет высажено более трех тысяч молодых деревьев и кустарников.

На ремонтируемом участке ул. Максима Горького началась высадка живой изгороди и деревьев. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, вдоль улицы Максима Горького планируется высадить 560 саженцев боярышника кроваво-красного, 123 сирени и 58 саженцев лип и кленов. Общая протяженность живой изгороди составит более 100 метров. Параллельно продолжается обустройство газонов вдоль проезжей части. Завершаются работы по устройству плиточного покрытия, устранению замечаний. Проводится благоустройство на стыках отремонтированных участков с существующими улицами и прилегающими территориями. Напомним, всего этой осенью в Перми будет высажено более трех тысяч молодых деревьев и кустарников. Озеленительная кампания затронет парки, скверы, придомовые территории, дворы школ и детских садов.