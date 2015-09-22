Депутат Александр Колбин уволился из фонда «Сколково»

Posted 22 сентября 2015, 05:15
Published 22 сентября 2015, 05:15
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Бывший топ-менеджер пермского филиала ТГК-9 и по совместительству депутат гордумы Александр Колбин в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что уволился из фонда «Сколково», в котором работал с 2014 года. В горудуме депутат представляет интересы жителей Ленинского района.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», сейчас депутат отдыхает, а после планирует заняться подготовкой к выборам в гордуму, которые пройдут в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что депутат не планирует переизбираться.