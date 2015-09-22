properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2015, 05:15

Published 22 сентября 2015, 05:15

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Депутат Александр Колбин уволился из фонда «Сколково»

Депутат Александр Колбин уволился из фонда «Сколково»

22 сентября 2015, 05:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Гордума
В ближайшее время он займется подготовкой к выборам в гордуму, намеченным на 2016 год.

Бывший топ-менеджер пермского филиала ТГК-9 и по совместительству депутат гордумы Александр Колбин в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что уволился из фонда «Сколково», в котором работал с 2014 года. В горудуме депутат представляет интересы жителей Ленинского района.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», сейчас депутат отдыхает, а после планирует заняться подготовкой к выборам в гордуму, которые пройдут в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что депутат не планирует переизбираться.

#Политика#Гордума#Сколково
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика