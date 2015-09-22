«Эмоции — это гравитация кино, они притягивают зрителя». Репортаж с мастер-класса знаменитого режиссера

Все гениальное — просто, и это еще раз отмечает наш учитель. Одно из главных правил оператора — быть как можно ближе к герою, снимать как можно более крупный план, но в таких условиях очень трудно не нарушить его личное пространство. Чтобы съемка была более непринужденной и внимание действующих лиц не было приковано к оператору, наш учитель советует: «Старайтесь занять такую же позу как и ваш герой. Повторяйте его движения, но не двигайтесь слишком много. Самое главное устремляйте свой взгляд на тот же объект, на котором сфокусирован ваш собеседник, тогда вы добьетесь лучшего результата. В этот момент должна двигаться только камера, но не оператор».