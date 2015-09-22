«Эмоции — это гравитация кино, они притягивают зрителя». Репортаж с мастер-класса знаменитого режиссера

Posted 22 сентября 2015, 10:10
Published 22 сентября 2015, 10:10
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Полный зал кампуса кинотеатра «Премьер» собрался задолго до начала самого мастер-класса. Люди перешептываются, предвкушая начало, операторы и фотографы подбирают места для более удачного плана, и кажется, что только организаторы «Флаэртианы» спокойны. Для них событие такого уровня не в первый раз.
Леонард Ритель Хильмрих зашел в помещение кампуса, но в темноте рассмотреть, куда идти дальше было нелегко. «Here!», — уточнил один организаторов, и Ретель последовал за ним. Он присел за стол, по правую руку от него разместился переводчик. Спустя несколько минут все было готово.
«Знаете, я давно хотел побывать на этом мастер-классе, — признается Печенкин. — Уже три года мы ждали этой встречи и, наконец, она случилась. Леонард — гениальный режиссер, снимает кино без «говорящих голов», без установки света. Но пусть лучше он сам все расскажет».
Режиссера поприветствовали аплодисментами и он начал свой монолог.
Для тех, кто не встречался с творчеством документалиста, поясним. Леонард Ретель Хельмрих родился в 1959 году в Тильбурге (Нидерланды). Окончил Голландскую киношколу, работал оператором, монтажером и режиссером в игровом кино и на телевидении. Всемирная известность пришла к нему в середине нулевых годов после картин «Око дня» и «Очертания луны». За них режиссер получил призы фестивалей в Чикаго, Мюнхене и Амстердаме. Кроме того, ему достался главный приз на фестивале Сандэнс.
«Single shot cinema» — именно тот термин, по которому все знают Ретеля. Дословно, это выражение можно перевести как «кино, снятое одним кадром». Как правило, при подобном подходе к съемке нет закадрового голоса, нет объяснений, нет склеиваний. Он снимает жизнь героев одним планом. В такой технике Леонарду помогает легкая видеокамера и особое крепление к ней. Оно обеспечивает маневренность и устойчивость техники.
«Для меня художественное и документальное кино не должно значительно различаться. Так или иначе мы рассказываем историю через зрительные образы. Если у вас в голове есть история и вы знаете, какая сцена будет следующей — это художественное кино. Но если вы хотите большей свободы, вы знаете общее направление возможного сюжета и персонажей — это документальное кино», — начал Хильмрех.
Режиссер раскрывает из сжатого кулака указательный палец и мизинец, именуя их Персонаж №1 и Персонаж №2:
«Представьте, что мы имеем двух героев, - указывает на пальцы голландец. — Мы снимаем одного из них: делаем крупный план, средний план. Но чтобы переместиться, и быть более близким к объекту разговора Персонажа №1, мы идем не по прямой, а орбитально — подобно спутнику планеты».
Двигаться по такой траектории нужно до тех пор, пока Персонаж № 2 органично не попадет в кадр. «Не бойтесь двигаться слишком быстро, — призывает Леонард. — Если ваш персонаж в кадре статичен, то никакой суетливости не будет заметно. Если мы двигаемся по орбите, то «причина» нашего движения всегда находится в кадре».
Документалистика имеет множество отличий от обычного художественного фильма. Но самое главное — это сценарий. «Если я, например, попадаю в условия, где мои герои ссорятся, а это бывает часто, я представляю, что все происходящее — это солнечная система. Люди — это планеты, а предмет ссоры — это солнце».
«Когда я двигаюсь с камерой, я не закрываю «солнце», иначе бы я разрушал разговор между людьми, я вращаюсь вокруг «планет», тем самым показывая зрителю их эмоции. И именно эти эмоции становятся силой гравитации, которые и притягивают зрителя к кадру».
Чтобы наглядно продемонстрировать свою работу, Ретель показывает отрезки из своих фильмов. К примеру этот из «Положения среди звезд».
Все гениальное — просто, и это еще раз отмечает наш учитель. Одно из главных правил оператора — быть как можно ближе к герою, снимать как можно более крупный план, но в таких условиях очень трудно не нарушить его личное пространство. Чтобы съемка была более непринужденной и внимание действующих лиц не было приковано к оператору, наш учитель советует: «Старайтесь занять такую же позу как и ваш герой. Повторяйте его движения, но не двигайтесь слишком много. Самое главное устремляйте свой взгляд на тот же объект, на котором сфокусирован ваш собеседник, тогда вы добьетесь лучшего результата. В этот момент должна двигаться только камера, но не оператор».
«Движения оператора должны быть отточенными, как у танцора или бойца. Именно поэтому я создал несколько специальных движений, которые помогут всем желающим правильно двигаться во время съемки. Повторяя их из раза в раз, вы будете более плавно двигаться. Ведь движение не должно быть плоским — только трехмерным, только по «орбите», — еще раз отмечает Леонард Хильмрех.
В конце мастер-класса Леонард благодарит всех за внимание и плавно покидает зал. Впереди у режиссера несколько дней в Перми, он просмотрит лучшие фильмы «Флаэртианы» и даст еще десятки советов режиссерам всех возрастов.