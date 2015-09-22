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Posted 22 сентября 2015, 10:01

Published 22 сентября 2015, 10:01

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Как заработать на специальных предложениях банков?

Как заработать на специальных предложениях банков?

22 сентября 2015, 10:01
Фото: Properm.ru.
Самостоятельно рассчитать доход с другими суммами и сроками можно с помощью калькулятора на сайте УБРиР.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 25-летия, которое отмечает 28 сентября, подготовил подарок для уральских вкладчиков — вклад «Праздничный», ставка по которому достигает 14% годовых. На сегодняшний день это одна из максимальных ставок на рынке.

Чем дольше деньги находятся на вкладе, тем выше ставка. Проценты начисляются каждые 25 дней, прибавляются к сумме вклада, увеличивают доход и сохраняются, даже если деньги потребовалось снять досрочно. Минимальная сумма для открытия «Праздничного» — 10 000 рублей, пополнение возможно в течение первой половины вклада.

Приведем пример расчета дохода по вкладу «Праздничный» за 300 дней:

Сумма вклада Ваш доход через 300 дней
100 000 рублей 10 321 рублей
300 000 рублей 30 963 рублей
500 000 рублей 51 605 рублей
1 000 000 рублей 103 209 рублей

Самостоятельно рассчитать доход с другими суммами и сроками можно с помощью калькулятора на сайте УБРиР. Воспользоваться специальным предложением — откройте вклад «Праздничный» можно в любом отделении УБРиР или заполните заявку на открытие вклада на сайте банка. Срок действия предложения ограничен.

Вклады УБРиР занимают лидирующие позиции в рейтингах самых доходных вкладов среди крупнейших российских банков по версии газеты «Ведомости», УБРиР находится на первом месте в Свердловской области и входит в ТОП-25 в России по объему вкладов физических лиц по данным отчётности ЦБ РФ за июль 2015 года.

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