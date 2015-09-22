Как заработать на специальных предложениях банков?

Вклады УБРиР занимают лидирующие позиции в рейтингах самых доходных вкладов среди крупнейших российских банков по версии газеты «Ведомости», УБРиР находится на первом месте в Свердловской области и входит в ТОП-25 в России по объему вкладов физических лиц по данным отчётности ЦБ РФ за июль 2015 года.