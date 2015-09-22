Как заработать на специальных предложениях банков?

Posted 22 сентября 2015, 10:01
Published 22 сентября 2015, 10:01
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 25-летия, которое отмечает 28 сентября, подготовил подарок для уральских вкладчиков — вклад «Праздничный», ставка по которому достигает 14% годовых. На сегодняшний день это одна из максимальных ставок на рынке.
Чем дольше деньги находятся на вкладе, тем выше ставка. Проценты начисляются каждые 25 дней, прибавляются к сумме вклада, увеличивают доход и сохраняются, даже если деньги потребовалось снять досрочно. Минимальная сумма для открытия «Праздничного» — 10 000 рублей, пополнение возможно в течение первой половины вклада.
Приведем пример расчета дохода по вкладу «Праздничный» за 300 дней:
|Сумма вклада
|Ваш доход через 300 дней
|100 000 рублей
|10 321 рублей
|300 000 рублей
|30 963 рублей
|500 000 рублей
|51 605 рублей
|1 000 000 рублей
|103 209 рублей
Самостоятельно рассчитать доход с другими суммами и сроками можно с помощью калькулятора на сайте УБРиР. Воспользоваться специальным предложением — откройте вклад «Праздничный» можно в любом отделении УБРиР или заполните заявку на открытие вклада на сайте банка. Срок действия предложения ограничен.
Вклады УБРиР занимают лидирующие позиции в рейтингах самых доходных вкладов среди крупнейших российских банков по версии газеты «Ведомости», УБРиР находится на первом месте в Свердловской области и входит в ТОП-25 в России по объему вкладов физических лиц по данным отчётности ЦБ РФ за июль 2015 года.