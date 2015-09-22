Корпоративные клиенты Сбербанка могут обратиться в техническую поддержку интернет-банка через онлайн-чат

Posted 22 сентября 2015, 11:40
Published 22 сентября 2015, 11:40
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
22 сентября 2015 года в Перми у пользователей интернет-банка Сбербанка для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась возможность общаться со специалистами технической поддержки контактного центра в онлайн-чате.
Кнопка вызова чата доступна в интерфейсе системы: клиент может войти в чат из любого раздела «Сбербанк Бизнес Онлайн». С помощью чата клиент может получить ответы на те же вопросы, что и в телефонном общении с оператором: в частности, как сформировать документ, распечатать выписку, создать электронную подпись.
«Мы стремимся сделать взаимодействие между Сбербанком и нашими клиентами максимально удобным, – отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников. – Например, если клиент находится за рубежом, ему может быть удобнее воспользоваться чатом, чем звонить по телефону».