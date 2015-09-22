Корпоративные клиенты Сбербанка могут обратиться в техническую поддержку интернет-банка через онлайн-чат

Кнопка вызова чата доступна в интерфейсе системы: клиент может войти в чат из любого раздела «Сбербанк Бизнес Онлайн». С помощью чата клиент может получить ответы на те же вопросы, что и в телефонном общении с оператором: в частности, как сформировать документ, распечатать выписку, создать электронную подпись.