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Posted 22 сентября 2015, 11:40

Published 22 сентября 2015, 11:40

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Корпоративные клиенты Сбербанка могут обратиться в техническую поддержку интернет-банка через онлайн-чат

Корпоративные клиенты Сбербанка могут обратиться в техническую поддержку интернет-банка через онлайн-чат

22 сентября 2015, 11:40
Фото: Properm.ru.
С помощью чата клиент может получить ответы на те же вопросы, что и в телефонном общении с оператором.

22 сентября 2015 года в Перми у пользователей интернет-банка Сбербанка для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась возможность общаться со специалистами технической поддержки контактного центра в онлайн-чате.

Кнопка вызова чата доступна в интерфейсе системы: клиент может войти в чат из любого раздела «Сбербанк Бизнес Онлайн». С помощью чата клиент может получить ответы на те же вопросы, что и в телефонном общении с оператором: в частности, как сформировать документ, распечатать выписку, создать электронную подпись.

«Мы стремимся сделать взаимодействие между Сбербанком и нашими клиентами максимально удобным, – отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников. – Например, если клиент находится за рубежом, ему может быть удобнее воспользоваться чатом, чем звонить по телефону».

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