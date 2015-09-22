На трассе Пермь-Березники в ДТП попали четыре школьницы. Одна из них погибла

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в ГИБДД, по предварительным данным, 26-летний водитель «Киа Рио» на 172 км трассы не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В одной машине с ним сидели четыре 16-летние школьницы, которых пригласили покататься на машине. Все они были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Через двое суток после ДТП одна из них скончалась. Как рассказали девочки, водитель был пьян.