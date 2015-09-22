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Posted 22 сентября 2015, 06:25

Published 22 сентября 2015, 06:25

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

На трассе Пермь-Березники в ДТП попали четыре школьницы. Одна из них погибла

На трассе Пермь-Березники в ДТП попали четыре школьницы. Одна из них погибла

22 сентября 2015, 06:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Как рассказала одна из девочек, водитель был пьян. Он скрылся с места ДТП.

17 сентября в 21:30 на трассе Пермь-Березники произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в ГИБДД, по предварительным данным, 26-летний водитель «Киа Рио» на 172 км трассы не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В одной машине с ним сидели четыре 16-летние школьницы, которых пригласили покататься на машине. Все они были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Через двое суток после ДТП одна из них скончалась. Как рассказали девочки, водитель был пьян.

Водитель с места ДТП скрылся. Его личность установлена, ведется розыск.

#Авто#Дтп
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