Пермский оперный театр поощрит водителей, отказавшихся от личного транспорта

Главный девиз всемирного дня без автомобиля — «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Традиция дня без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили около двух десятков городов. К 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира, сообщает пресс-служба пермского театра.