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Posted 22 сентября 2015, 05:23

Published 22 сентября 2015, 05:23

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Пермский оперный театр поощрит водителей, отказавшихся от личного транспорта

Пермский оперный театр поощрит водителей, отказавшихся от личного транспорта

22 сентября 2015, 05:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Театр оперы и балета
Подарки вручат всем, кто предъявит вместе с билетом на спектакль 22 сентября водительские права и билет на поездку на общественном транспорте.

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) ежегодно отмечается 22 сентября. В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день отказаться от личного транспорта, расходующего топливо и выбрасывающего в атмосферу вредные соединения. День без автомобиля призван пропагандировать пешее и велосипедное передвижение, а также использование общественного транспорта вместо личного.

В 2015 году к всемирной экологической акции присоединяется и пермский оперный театр, являющийся членом международной ассоциации Opera Europa.

Каждый зритель, отказавшийся от автомобиля и добравшийся до театра на оперу «Севильский цирюльник» 22 сентября на общественном транспорте, получит сувенир и сертификат на бесплатную поездку такси Wheely. Подарки администраторы вручат всем, кто предъявит вместе с билетом на спектакль билет на поездку в автобусе, троллейбусе или трамвае, а также водительские права.

Главный девиз всемирного дня без автомобиля — «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Традиция дня без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили около двух десятков городов. К 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира, сообщает пресс-служба пермского театра.

#Общество#Театр оперы и балета
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