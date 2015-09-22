Путин предложил перенести 1 сентября ради крымских курортов

Posted 22 сентября 2015, 12:30
Published 22 сентября 2015, 12:30
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам российских регионов подумать над датой начала учебного года. Российский лидер сказал, что в школах, техникумах и вузах в разных областях может быть плавающий график в промежутке от 1 по 15 сентября.
Указание Путина появилось после идеи его помощника Игоря Левитина, озвученной на президиуме Госсовета 17 августа.
Очевидно, Владимиру Путину аргументы Левитина показались достаточными, чтобы инициировать изменения в образовательном процессе.
Дмитрий Медведев и каждый губернатор в отдельности для своего региона до 15 ноября должны принять решение о скользящем графике, сказано в документах на сайте Кремля.