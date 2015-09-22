properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2015, 12:30

Published 22 сентября 2015, 12:30

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Путин предложил перенести 1 сентября ради крымских курортов

Путин предложил перенести 1 сентября ради крымских курортов

22 сентября 2015, 12:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Владимир Путин
Вопрос поднимается из-за того, что некоторые школьники вынуждены прерывать каникулы в самый разгар летнего сезона.

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам российских регионов подумать над датой начала учебного года. Российский лидер сказал, что в школах, техникумах и вузах в разных областях может быть плавающий график в промежутке от 1 по 15 сентября.

Указание Путина появилось после идеи его помощника Игоря Левитина, озвученной на президиуме Госсовета 17 августа.

Игорь Левитин, помощник президента РФ (цитата по «Интерфаксу»): — Учебный год по всей России начинается 1 сентября, в результате с 25 августа по 1 сентября вся страна сидит в аэропортах. Испания, Италия, Франция — все сделали скользящий график из-за туризма. А мы 1 сентября из Крыма и Сочи все улетаем, и — до свидания, до следующего мая… А сезон-то есть.

Очевидно, Владимиру Путину аргументы Левитина показались достаточными, чтобы инициировать изменения в образовательном процессе.

Дмитрий Медведев и каждый губернатор в отдельности для своего региона до 15 ноября должны принять решение о скользящем графике, сказано в документах на сайте Кремля.

#Общество#Владимир Путин#1 сентября#Крым
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика