Путин предложил перенести 1 сентября ради крымских курортов

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам российских регионов подумать над датой начала учебного года. Российский лидер сказал, что в школах, техникумах и вузах в разных областях может быть плавающий график в промежутке от 1 по 15 сентября.