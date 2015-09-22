Роскомнадзор запретил пять пабликов «ВКонтакте» за гей-пропаганду среди подростков

Сейчас группа «Дети-404» доступна для пользователей интернета. Как пояснил Ампелонский, «ВКонтакте» работает по защищенному протоколу, и внесение хотя бы одной ссылки в реестр запрещенной информации может привести к полной блокировке соцсети. Но полное отключение маловероятно, так как компания примет соответствующие меры. Для этого противоправная информация, содержащаяся на этих страницах, должна быть удалена в течение трех рабочих дней.