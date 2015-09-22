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Posted 22 сентября 2015,, 09:17

Published 22 сентября 2015,, 09:17

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Роскомнадзор запретил пять пабликов «ВКонтакте» за гей-пропаганду среди подростков

22 сентября 2015, 09:17
В черный список попала группа «Дети-404», созданная журналисткой из Нижнего Тагила.

Роскомнадзор внес пять групп соцсети «ВКонтакте» в реестр запрещенной информации. Как сообщается на сайте ведомства, решение принято в Центральном районном суде Барнаула.

 

Пресс-служба Роскомнадзора: Суд признал информацию, содержащуюся на страницах указанных сообществ, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков. Названия групп и содержащийся в них контент в явном виде ориентированы на целевую группу «дети/подростки». При этом в сообществах содержатся объявления о знакомствах с подростками с целью нетрадиционных сексуальных отношений, откровенные изображения нетрадиционных сексуальных отношений между подростками и взрослыми и другого рода противоправная информация.

 

Как рассказал «Ленте.ру» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в числе запрещенных пабликов оказались сообщества «Молодые геи и би, прыг ко мне!» и «Дети-404», созданное нижнетагильской журналисткой Еленой Климовой.

Сейчас группа «Дети-404» доступна для пользователей интернета. Как пояснил Ампелонский, «ВКонтакте» работает по защищенному протоколу, и внесение хотя бы одной ссылки в реестр запрещенной информации может привести к полной блокировке соцсети. Но полное отключение маловероятно, так как компания примет соответствующие меры. Для этого противоправная информация, содержащаяся на этих страницах, должна быть удалена в течение трех рабочих дней.

Напомним, в конце января прошлого года полиция составила на Климову протокол за сообщество, в котором якобы пропагандируется гомосексуализм среди подростков. За девушку тогда вступились тысячи людей, которые подписались под петицией на портале change.org. В конце месяца суд Нижнего Тагила закрыл административное дело, не найдя гей-пропаганды в проекте «Дети-404».

В январе 2015 года суд признал журналистку Елену Климову, создателя группы поддержки ЛГБТ*-подростков «Дети-404», виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ). На нее наложили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Группа «Дети-404» была создана в марте 2013 года в социальной сети «ВКонтакте». В ней подростки с нетрадиционной ориентацией делятся своими проблемами. Чаще всего авторы предпочитают оставаться анонимными.

* Движение признано экстремистским в России.

#Интернет#Роскомнадзор
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