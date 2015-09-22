Шоссе Космонавтов: первая кровь. Пермяки очень недовольны реконструкцией

Posted 22 сентября 2015, 04:00
Published 22 сентября 2015, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Пермяки начали критиковать «новое» шоссе Космонавтов, едва только начали угадываться очертания реконструированной дороги. Главная претензия: из нормального прямого шоссе сделали кучу загогулин. Многие считают, что кривизна шоссе теперь будет приводить к вылетам автомобилей с траектории, столкновениям по касательной и прочим ДТП.
Из соцсетей в народ уходят шутки, что до этого проектировщики занимались трассой для «Формулы 1», и на новом шоссе запросто можно проводить соревнования по дрифту. А каждая новая авария на реконструированном участке обсуждается с особым смаком. Из последнего:
Понятно, что многие пермяки надеялись, что после реконструкции шоссе Космонавтов смогут ехать по этой дороге не 60 км/ч, а с ветерком. Тем более, что проект шоссе Космонавтов делался под расчетную скорость 110 км/ч на краевой части дороги.
При таком шквале критики со стороны жителей города краевой Минтранс попросил проектировщиков объяснить пермякам, почему шоссе Космонавтов изменилось именно так. Поясняя особенности проекта, генеральный директор ООО «БалтМостПроект» Илья Стенин рассказал, что шоссе спроектировано, в первую очередь, исходя из требований безопасности: «Мы рассматривали вариант кругового движения, но в существующие параметры полосы отвода такая модель просто не вписывалась. В нынешнем проекте радиусы поворота достаточно большие, так что при соблюдении скоростного режима (60 км/ч) не создается ни аварийных ситуаций, ни пробок. Также надо иметь ввиду, что дорога проходит по территории города, у которого есть сложившиеся границы».
Напомним, по условиям контракта на реконструкцию шоссе Космонавтов подрядчик-строитель должен сдать объект 30 октября 2015 года. Таким образом, за месяц на шоссе Космонавтов должны появиться 5-метровые шумозащитные экраны и освещение. А «загогулины», которые категорически не нравятся пермякам, уже полностью готовы.
Если вы еще не пробовали проехать по «новому» шоссе, смотрите видео: