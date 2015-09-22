Шоссе Космонавтов: первая кровь. Пермяки очень недовольны реконструкцией

При таком шквале критики со стороны жителей города краевой Минтранс попросил проектировщиков объяснить пермякам, почему шоссе Космонавтов изменилось именно так. Поясняя особенности проекта, генеральный директор ООО «БалтМостПроект» Илья Стенин рассказал, что шоссе спроектировано, в первую очередь, исходя из требований безопасности: «Мы рассматривали вариант кругового движения, но в существующие параметры полосы отвода такая модель просто не вписывалась. В нынешнем проекте радиусы поворота достаточно большие, так что при соблюдении скоростного режима (60 км/ч) не создается ни аварийных ситуаций, ни пробок. Также надо иметь ввиду, что дорога проходит по территории города, у которого есть сложившиеся границы».