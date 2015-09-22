properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2015, 06:00

Published 22 сентября 2015, 06:00

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

УК «Дом Мастер» привлекли к ответственности за трещины в доме на Беляева, 43

УК «Дом Мастер» привлекли к ответственности за трещины в доме на Беляева, 43

22 сентября 2015, 06:00
Фото: Properm.ru.
Прокуратура направила дело в суд. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица ООО «УК «Дом Мастер» привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас строительная организация в здании проводит планово-предупредительные работы по укреплению стен.

Краевая прокуратура завершила проверку по факту возникновения угрозы обрушения многоквартирного дома № 43 по улице Беляева в Перми.

Специалисты установили, что с апреля по июль 2015 года ООО «УК «Дом Мастер» не проводила мониторинг технического состояния здания и не предпринимала мер по предотвращению образования трещин и их своевременному выявлению. Также обслуживающая организация не обеспечила исправное состояние перегородок дома, из-за чего и возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Индустриального района вынес представление директору ООО «УК «Дом Мастер». В отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Дело направлено в суд. Также материалы проверки направлены полицию Индустриального района для проведения проверки, оценки действий виновных лиц и принятия в отношении них процессуального решения.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица ООО «УК «Дом Мастер» привлечены к дисциплинарной ответственности. По требованию прокуратуры проведена экспертиза состояния дома, согласно выводам которой, многоквартирный жилой дом № 43 по улице Беляева является безопасным для проживания. Сейчас строительная организация в здании проводит планово-предупредительные работы по укреплению стен.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика