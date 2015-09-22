УК «Дом Мастер» привлекли к ответственности за трещины в доме на Беляева, 43

Специалисты установили, что с апреля по июль 2015 года ООО «УК «Дом Мастер» не проводила мониторинг технического состояния здания и не предпринимала мер по предотвращению образования трещин и их своевременному выявлению. Также обслуживающая организация не обеспечила исправное состояние перегородок дома, из-за чего и возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан.