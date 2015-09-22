УК «Дом Мастер» привлекли к ответственности за трещины в доме на Беляева, 43

Posted 22 сентября 2015, 06:00
Published 22 сентября 2015, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Краевая прокуратура завершила проверку по факту возникновения угрозы обрушения многоквартирного дома № 43 по улице Беляева в Перми.
Специалисты установили, что с апреля по июль 2015 года ООО «УК «Дом Мастер» не проводила мониторинг технического состояния здания и не предпринимала мер по предотвращению образования трещин и их своевременному выявлению. Также обслуживающая организация не обеспечила исправное состояние перегородок дома, из-за чего и возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В связи с выявленными нарушениями прокурор Индустриального района вынес представление директору ООО «УК «Дом Мастер». В отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Дело направлено в суд. Также материалы проверки направлены полицию Индустриального района для проведения проверки, оценки действий виновных лиц и принятия в отношении них процессуального решения.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица ООО «УК «Дом Мастер» привлечены к дисциплинарной ответственности. По требованию прокуратуры проведена экспертиза состояния дома, согласно выводам которой, многоквартирный жилой дом № 43 по улице Беляева является безопасным для проживания. Сейчас строительная организация в здании проводит планово-предупредительные работы по укреплению стен.