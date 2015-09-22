В Березниках прокуратура выявила нарушения в реконструкции 28 зданий

Posted 22 сентября 2015, 11:06
Published 22 сентября 2015, 11:06
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Прокуратура Березников выявила нарушения в работе 10 управляющих компаний при перепланировке, переустройстве (переоборудовании) жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было выяснено, что большое количество объектов реконструировано с нарушениями жилищного и градостроительного законодательства. Выявлено 28 многоквартирных домов, на которых имеются вертикальные трещины фасада, разрушение балконных плит, парапета, кирпичной кладки, подъездных групп, лестниц, проседание грунта в подвальном помещении, нарушение норм пожарной безопасности.
Прокуратура сделала вывод, что администрация Березников осуществляет контроль и возложенные на нее полномочия в неполном объеме. По результатам проверки 10 управляющим компаниям были внесены представления об исправлении нарушений.