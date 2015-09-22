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Posted 22 сентября 2015, 11:06

Published 22 сентября 2015, 11:06

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Березниках прокуратура выявила нарушения в реконструкции 28 зданий

В Березниках прокуратура выявила нарушения в реконструкции 28 зданий

22 сентября 2015, 11:06
Фото: Properm.ru.
К ответу были призваны 10 управляющих компаний.

Прокуратура Березников выявила нарушения в работе 10 управляющих компаний при перепланировке, переустройстве (переоборудовании) жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было выяснено, что большое количество объектов реконструировано с нарушениями жилищного и градостроительного законодательства. Выявлено 28 многоквартирных домов, на которых имеются вертикальные трещины фасада, разрушение балконных плит, парапета, кирпичной кладки, подъездных групп, лестниц, проседание грунта в подвальном помещении, нарушение норм пожарной безопасности.

Прокуратура сделала вывод, что администрация Березников осуществляет контроль и возложенные на нее полномочия в неполном объеме. По результатам проверки 10 управляющим компаниям были внесены представления об исправлении нарушений.

#Недвижимость#Управляющая компания
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