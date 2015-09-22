В Березниках прокуратура выявила нарушения в реконструкции 28 зданий

В ходе проверки было выяснено, что большое количество объектов реконструировано с нарушениями жилищного и градостроительного законодательства. Выявлено 28 многоквартирных домов, на которых имеются вертикальные трещины фасада, разрушение балконных плит, парапета, кирпичной кладки, подъездных групп, лестниц, проседание грунта в подвальном помещении, нарушение норм пожарной безопасности.