В Госдуме хотят запретить бизнесу расчеты в долларах и евро на территории России

При этом в Центробанке уверены, что запрет на операции в долларах и евро приведет к возвращению черного рынка валюты. «Для российских компаний это обернется увеличением издержек, а также может привести к росту количества сомнительных операций и в целом негативно сказаться на криминогенной обстановке. Более того, как только появляется необходимость получать разрешение на валютные счета, сразу же возникает риск, что подобные вопросы будут решаться через различные коррупционные схемы», — отмечают в ЦБ.