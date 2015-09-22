В Госдуме хотят запретить бизнесу расчеты в долларах и евро на территории России

Posted 22 сентября 2015, 12:07
Published 22 сентября 2015, 12:07
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Российским компаниям нужно запретить операции в долларах и евро на территории России, а также кредитоваться в американской и европейской валютах. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы и член комитета госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. По данным «Известий», сейчас уже разработан соответствующий законопроект. По мнению депутата, долларовые и евровые инвестиции в Россию также необходимо пресечь: инвесторы должны конвертировать валюту в рубли, выходя на отечественный рынок.
«Свободное распространение на территории России валюты стран-агрессоров — долларов США и евро — препятствует популяризации рубля и мешает ему стать полноценной мировой резервной валютой», — приводит издание слова Федорова. Рублю также мешает и «сам факт того, что многие российские компании предпочитают хранить в долларах и евро свои сбережения или их часть», уверен политик.
Федоров считает, что для расчетов с иностранными контрагентами российские банки должны открывать российским юрлицам специальные счета. При этом российские компании, по его мнению, должны представить банкам весомую аргументацию в пользу открытия спецсчета, а банки, в свою очередь, должны проверять, действительно ли счет открывается для расчетов с зарубежными партнерами. «Понятно, что доллары и евро используются для взаиморасчетов при поставках ресурсов из России, поэтому вывести «американца» и «европейца» из обращения можно путем введения ограничений, которыми и могут стать спецсчета», — пояснил Федоров.
По мнению депутата, ограничения также должны коснуться и банков — следует наложить запрет на выдачу валютных кредитов. Запрет, по законопроекту Федорова, не коснется валютных операций, осуществляемых Центральным банком РФ, правительством РФ, МИД, Минобороны, Службой внешней разведки и ФСБ.
При этом в Центробанке уверены, что запрет на операции в долларах и евро приведет к возвращению черного рынка валюты. «Для российских компаний это обернется увеличением издержек, а также может привести к росту количества сомнительных операций и в целом негативно сказаться на криминогенной обстановке. Более того, как только появляется необходимость получать разрешение на валютные счета, сразу же возникает риск, что подобные вопросы будут решаться через различные коррупционные схемы», — отмечают в ЦБ.