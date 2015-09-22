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Posted 22 сентября 2015, 10:26

Published 22 сентября 2015, 10:26

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми 17-летний юноша, за оскорбление матери, ударил дядю ножом

В Перми 17-летний юноша, за оскорбление матери, ударил дядю ножом

22 сентября 2015, 10:26
Фото: Properm.ru.
Молодого человека приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

В Перми суд признал виновным 17-летнего юношу, в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным пресс-службы СУ СКР установлено, что в ночь на 16 июня 2015 юноша, заступаясь за свою мать, ударил своего пьяного дядю ножом в область грудной клетки.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

#Происшествия#Ск#Пьяный
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