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Posted 22 сентября 2015, 04:45

Published 22 сентября 2015, 04:45

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми 21-летнего парня осудят за разбойное нападение на офис

В Перми 21-летнего парня осудят за разбойное нападение на офис

22 сентября 2015, 04:45
Фото: Properm.ru.
Злоумышленника опознали по камерам видеонаблюдения в соседнем магазине.

Инцидент произошел в Кировском районе. Неизвестный мужчина ворвался в офис выдачи денежных займов и начал угрожать девушке-менеджеру пистолетом. После того как злоумышленнику забрал все деньги и скрылся, девушка вызвала полицию, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники решили проверить камеры наружного наблюдения у соседних магазинов и на одной из записей потерпевшая узнала грабителя. За несколько минут до ограбления в магазине он покупал спиртные напитки, видимо, для храбрости. Как установили полицейские, злоумышленником оказался 21-летний местный житель.

По факту разбойного нападения заведено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

#Происшествия#Разбойное нападение
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