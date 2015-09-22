В Перми 21-летнего парня осудят за разбойное нападение на офис

Оперативники решили проверить камеры наружного наблюдения у соседних магазинов и на одной из записей потерпевшая узнала грабителя. За несколько минут до ограбления в магазине он покупал спиртные напитки, видимо, для храбрости. Как установили полицейские, злоумышленником оказался 21-летний местный житель.