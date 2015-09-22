В Перми 21-летнего парня осудят за разбойное нападение на офис

Posted 22 сентября 2015, 04:45
Published 22 сентября 2015, 04:45
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Инцидент произошел в Кировском районе. Неизвестный мужчина ворвался в офис выдачи денежных займов и начал угрожать девушке-менеджеру пистолетом. После того как злоумышленнику забрал все деньги и скрылся, девушка вызвала полицию, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники решили проверить камеры наружного наблюдения у соседних магазинов и на одной из записей потерпевшая узнала грабителя. За несколько минут до ограбления в магазине он покупал спиртные напитки, видимо, для храбрости. Как установили полицейские, злоумышленником оказался 21-летний местный житель.
По факту разбойного нападения заведено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.