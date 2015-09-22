В Пермском ночном клубе «Q2» сотрудники ФСКН задержали наркоманов

В выходные сотрудники краевого наркоконтроля провели рейд в ночной клуб «Q2» на Монастырской. Помещение заведения было обследовано кинологами. 13 посетителей клуба направили на медицинское освидетельствование в передвижной лаборатории наркодиспансера. По результатам проверки у четырех молодых людей тест показал содержание в организме запрещенных веществ. Наркопотребители были приглашены в здание УФСКН России по Пермскому краю для дачи пояснений.