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Posted 22 сентября 2015, 07:01

Published 22 сентября 2015, 07:01

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Пермском ночном клубе «Q2» сотрудники ФСКН задержали наркоманов

В Пермском ночном клубе «Q2» сотрудники ФСКН задержали наркоманов

22 сентября 2015, 07:01
Фото: Properm.ru.
Внимание правоохранителей привлекли 13 молодых людей, все они были направлены на медосвидетельствование.

В выходные сотрудники краевого наркоконтроля провели рейд в ночной клуб «Q2» на Монастырской. Помещение заведения было обследовано кинологами. 13 посетителей клуба направили на медицинское освидетельствование в передвижной лаборатории наркодиспансера. По результатам проверки у четырех молодых людей тест показал содержание в организме запрещенных веществ. Наркопотребители были приглашены в здание УФСКН России по Пермскому краю для дачи пояснений.

За потребление психотропных веществ на молодых людей составлены протоколы. Нарушителей ожидают денежные штрафы или административный арест до 15 суток.

#Видео#Происшествия
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