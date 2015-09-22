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Posted 22 сентября 2015, 11:30

Published 22 сентября 2015, 11:30

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В пермской речке Данилихе был найден труп бывшего зека-наркомана

В пермской речке Данилихе был найден труп бывшего зека-наркомана

22 сентября 2015, 11:30
Фото: Properm.ru.
Согласно судмедэкспертизе, смерть наступила от передозировки наркотиками.

18 сентября 2015 года в реке Данилихе на территории Дзержинского района было найдено тело 36-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту в Следственном комитете началась доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 17 сентября, мужчина, недавно освободившийся из колонии, ушел из своей квартиры в Закамске в неизвестном направлении. На следующее утро был обнаружен его труп. Видимых следов насилия полицейские не обнаружили. Согласно предварительной судмедэкспертизы, смерть, скорее всего, наступила от передозировки наркотиков. Известно, что после освобождения, мужчина нигде не работал и употреблял наркотики.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на поиск лиц, располагающих информацией об обстоятельствах его смерти.

#Происшествия#Данилиха
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