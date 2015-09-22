В пермской речке Данилихе был найден труп бывшего зека-наркомана

По предварительным данным, 17 сентября, мужчина, недавно освободившийся из колонии, ушел из своей квартиры в Закамске в неизвестном направлении. На следующее утро был обнаружен его труп. Видимых следов насилия полицейские не обнаружили. Согласно предварительной судмедэкспертизы, смерть, скорее всего, наступила от передозировки наркотиков. Известно, что после освобождения, мужчина нигде не работал и употреблял наркотики.