В Прикамье продолжается расселение из аварийного жилья

Всего в этом году предстоит обеспечить комфортным жильем 3,5 тысячи людей, половина из них уже справила новоселье. Например, 10 сентября в благоустроенные квартиры переехали жители Краснокамска, а 11 августа –жители Александровска и Бершети. Долгое время проблемы аварийного жилья в Пермском крае практически не решались, а переселенцы получали жильё на вторичном рынке. Сегодня же эта задача в числе приоритетных в рамках проекта губернатора «Время строить».