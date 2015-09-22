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Posted 22 сентября 2015, 07:04

Published 22 сентября 2015, 07:04

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Прикамье продолжается расселение из аварийного жилья

В Прикамье продолжается расселение из аварийного жилья

22 сентября 2015, 07:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аварийное жилье
В новые квартиры заезжают жители Октябрьского района.

Сегодня в поселке городского типа Октябрьский проходит торжественное вручение ключей от новых квартир 34 семьям, переезжающим из аварийных бараков. Новостройка была возведена по заказу краевого Министерства строительства и ЖКХ Пермского края ООО «Аналитическая Строительная Компания «ПлатоМир» по улице Куйбышева, 10 в рамках проекта губернатора Виктора Басаргина «Время строить». В нее переедут 102 человека из 6 ветхих лачуг общей площадью 1109 кв.м., в ближайшее время ветхий жилой фонд будет ликвидирован.

На строительство дома было выделено 35,9 млн рублей, из них 23,5 млн рублей из средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 6,9 млн рублей из краевого бюджета, 5 млн рублей из местной казны.

Всего в этом году предстоит обеспечить комфортным жильем 3,5 тысячи людей, половина из них уже справила новоселье. Например, 10 сентября в благоустроенные квартиры переехали жители Краснокамска, а 11 августа –жители Александровска и Бершети. Долгое время проблемы аварийного жилья в Пермском крае практически не решались, а переселенцы получали жильё на вторичном рынке. Сегодня же эта задача в числе приоритетных в рамках проекта губернатора «Время строить».

#Регион#Аварийное жилье
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