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Posted 22 сентября 2015, 04:31

Published 22 сентября 2015, 04:31

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Прикамье сторож угнал грузовик «Урал» с пилорамы

В Прикамье сторож угнал грузовик «Урал» с пилорамы

22 сентября 2015, 04:31
Фото: Properm.ru.
Злоумышленника задержали «по горячим следам».

К кудымкарским полицейским обратился индивидуальный предприниматель с заявлением об угоне грузовика «Урал» с его пилорамы в деревне Борисово. Причиненый ущерб мужчина оценил в 1 млн рублей.

Как сообщает МВД, в населенный пункт приехали оперативники и опросили всех возможных свидетелей, собрали необходимые улики. В ходе оперативных мероприятий злоумышленника задержали по «горячим следам». Им оказался 37-летний сторож пилорамы.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Машина возвращена владельцу.

#Происшествия#Угон
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