В Прикамье сторож угнал грузовик «Урал» с пилорамы

Posted 22 сентября 2015, 04:31
Published 22 сентября 2015, 04:31
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
К кудымкарским полицейским обратился индивидуальный предприниматель с заявлением об угоне грузовика «Урал» с его пилорамы в деревне Борисово. Причиненый ущерб мужчина оценил в 1 млн рублей.
Как сообщает МВД, в населенный пункт приехали оперативники и опросили всех возможных свидетелей, собрали необходимые улики. В ходе оперативных мероприятий злоумышленника задержали по «горячим следам». Им оказался 37-летний сторож пилорамы.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Машина возвращена владельцу.