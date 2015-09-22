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Posted 22 сентября 2015, 06:11

Published 22 сентября 2015, 06:11

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В центре Перми полгода копилась несанкционированная свалка

В центре Перми полгода копилась несанкционированная свалка

22 сентября 2015, 06:11
Фото: Properm.ru.
Отсутствие контейнерной площадки стало причиной стихийной свалки.

Администрация ленинского района Перми по требованию прокуратуры убрала несанкционированную свалку, находящуюся между домами по улицам Куйбышева, 2 и Окулова, 4, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Причиной возникновения стихийной свалки послужило отсутствие контейнерной площадки для складирования бытовых отходов. Жители близлежащих домов складировали мусор прямо на земле в течение полугода.

По результатам прокурорской проверки главе администрации ленинского района было внесено представление о ликвидации свалки, которое в скором времени было исполнено.

#Общество
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