Двое пермяков получили по 8,5 лет колонии за изнасилование несовершеннолетних и убийство свидетеля

Как сообщает Уральский СУТ СК, установлено, что в ночь с 24 на 25 сентября 2014 года трое мужчин — жителей города Перми и Пермского края в возрасте 40–50 лет заманили двух несовершеннолетних жительниц города Ижевска на катер. В процессе распития спиртного, двое из мужчин распределили между собой роли на совершение в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера. Один из мужчин попытался предотвратить преступления, но был избит подсудимыми и выброшен в воду, где утонул.