Двое пермяков получили по 8,5 лет колонии за изнасилование несовершеннолетних и убийство свидетеля

Posted 23 сентября 2015, 09:03
Published 23 сентября 2015, 09:03
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Cуд вынес приговор двум жителям города Перми и Пермского края, обвиняемым в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек и убийстве свидетеля.
Как сообщает Уральский СУТ СК, установлено, что в ночь с 24 на 25 сентября 2014 года трое мужчин — жителей города Перми и Пермского края в возрасте 40–50 лет заманили двух несовершеннолетних жительниц города Ижевска на катер. В процессе распития спиртного, двое из мужчин распределили между собой роли на совершение в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера. Один из мужчин попытался предотвратить преступления, но был избит подсудимыми и выброшен в воду, где утонул.
Приговором суда им назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.