Игорь Гладнев получил представление прокуратуры из-за истории с павильоном у отеля «Прикамье»

Строительство павильонов у памятника «Пермяк — соленые уши» было согласовано с краевым Минкультом. Позже этот участок попал в границы объекта культурного наследия регионального значения. Только об этом представителей отеля министерство не уведомило.

Краевая прокуратура внесла представление Министру культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций края Игорю Гладневу из-за истории со строительством торгово-выставочного павильона народных промыслов рядом с памятником «Пермяк — соленые уши». Проверка началась после размещенных на портале Рrореrm.ru публикаций по поводу строительства. Как следует из ответа прокуратуры, 11 июля 2014 года министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края согласовал отелю «Прикамье» размещение торгово-выставочного зала народных промыслов на земельном участке, расположенном по адресу: город Пермь, Комсомольский проспект, 27. Позже, 28 октября 2014 года, министерство приняло решение поставить на учет объект культурного наследия регионального значения — достопримечательное место «Комсомольский проспект». В предмет охраны названного объекта также было включено здание гостиницы «Прикамье». Однако представители ОАО «Отель Прикамье» об этом уведомлены не были, «что привело к нарушением прав организации выразить свое мнение относительно культурной ценности объекта гостиницы». В этом прокуратура усмотрела нарушение требования федерального закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». В связи с выявленными нарушениями, прокуратура Пермского края 4 сентября 2015 года вынесла представление министру культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций края. Сейчас документ находится на рассмотрении. Напомним, в конце июня 2015 года Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев уведомил генерального директора ОАО «Отель Прикамье» Аркадия Левина о невозможности размещения выставочно-торговых павильонов возле здания отеля. Тогда же администрация Перми заявила, что никаких разрешений на проведение строительных работ на территории около отеля «Прикамье» не выдавалось. Между тем, в разговоре с Properm.ru юрист отеля «Прикамье» Марина Наумова утверждала, что размещение объекта было согласовано с Министерством культуры Пермского края, администрация Ленинского района также была в курсе планов отеля. Марина Наумова :— Согласования строительства не положено, так как это некапитальный объект. Уведомительное письмо с эскизом и схемой установки мы направили в администрацию Ленинского района еще 8 июня. Единственное, нас попросили установить павильон позже Дня города. Читайте также: «Колхозный рынок в достопримечательном месте»? Известные пермяки о 70-метровом павильоне на Компросе