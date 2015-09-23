Из Пермского госархива неизвестный похитил ценные документы

«Мужчина предъявил поддельный пропуск на подставное лицо, в ходе дознания было установлено, на чье имя был предоставлен пропуск. Такой человек существует, но в настоящий момент он отбывает наказание», — рассказала телеканалу «Урал-Информ» дознаватель отдела полиции по Мотовилихинскому району Светлана Мамчур.