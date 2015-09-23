Из Пермского госархива неизвестный похитил ценные документы

Posted 23 сентября 2015, 11:40
Published 23 сентября 2015, 11:40
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Сегодня 23 сентября в отделение полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о краже ценных файлов из Пермского госархива. Преступник прошел в учреждение по фальшивому пропуску, взял документы и через парадный выход покинул здание.
«Мужчина предъявил поддельный пропуск на подставное лицо, в ходе дознания было установлено, на чье имя был предоставлен пропуск. Такой человек существует, но в настоящий момент он отбывает наказание», — рассказала телеканалу «Урал-Информ» дознаватель отдела полиции по Мотовилихинскому району Светлана Мамчур.
Так же известно, что бумаги содержали сведения о городских земельных участках на улице Второй Мулянской. Всех, кто узнал подозреваемого или располагает информацией о месте его нахождения, просят обращаться в правоохранительные органы.
В настоящее время ведется следствие.