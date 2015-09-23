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Posted 23 сентября 2015, 05:22

Published 23 сентября 2015, 05:22

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

На трассе Пермь — Усть-Качка ВАЗ насмерть сбил пешехода

На трассе Пермь — Усть-Качка ВАЗ насмерть сбил пешехода

23 сентября 2015, 05:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

22 сентября в 20:25 на трассе Пермь — Усть-Качка со стороны Перми ехал автомобиль ВАЗ «пятнашка» под управлением 41-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на 28 километре водитель сбил переходящую дорогу 48 летнюю женщину.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель отделался травмой головы.

По факту ДТП проводится проверка.

#Авто#Дтп
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