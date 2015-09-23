На трассе Пермь — Усть-Качка ВАЗ насмерть сбил пешехода

Posted 23 сентября 2015, 05:22
Published 23 сентября 2015, 05:22
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
22 сентября в 20:25 на трассе Пермь — Усть-Качка со стороны Перми ехал автомобиль ВАЗ «пятнашка» под управлением 41-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на 28 километре водитель сбил переходящую дорогу 48 летнюю женщину.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель отделался травмой головы.
По факту ДТП проводится проверка.