Профильный комитет ЗС поддержал постепенную отмену налоговых льгот

Posted 23 сентября 2015, 11:35
Published 23 сентября 2015, 11:35
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Сегодня, 23 сентября, на заседании профильного комитета Законодательного собрания края по экономическому развитию и налогам было принято решение рекомендовать региональному парламенту поддержать в первом чтении законопроект об отмене льготной ставки налога на прибыль.
Как сообщает «Business-Class», законопроект предполагает постепенную ликвидацию льготы через увеличение налоговой ставки в 2016 году с 13,5% до 15%, в 2017 году — до 16,5%, в 2018 году — до 18%.
Вице-премьер Алексей Чибисов заявил, что между чтениями в законопроект планируется ввести поправку для предпринимателей, вкладывающих в развитие производства, которая сохранит налоговые льготы. Решение о предоставлении льгот будут приниматься после заключения инвестиционных соглашений между правительством края и представителями бизнеса, претендующего на фискальные послабления.
В свою очередь, ряд пермских депутатов и предпринимателей во главе с уполномоченным по права предпринимателей Вячеславом Беловым выступили против этого законопроекта, объясняя это тем, что отмена налоговых льгот негативно скажется на региональном бизнесе.