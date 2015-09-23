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Posted 23 сентября 2015, 11:35

Published 23 сентября 2015, 11:35

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Профильный комитет ЗС поддержал постепенную отмену налоговых льгот

Профильный комитет ЗС поддержал постепенную отмену налоговых льгот

23 сентября 2015, 11:35
Фото: Properm.ru.
Законопроект предполагает постепенную ликвидацию льготы через увеличение налоговой ставки в 2016 году с 13,5% до 15%, в 2017 году — до 16,5%, в 2018 году — до 18%.

Сегодня, 23 сентября, на заседании профильного комитета Законодательного собрания края по экономическому развитию и налогам было принято решение рекомендовать региональному парламенту поддержать в первом чтении законопроект об отмене льготной ставки налога на прибыль.

Как сообщает «Business-Class», законопроект предполагает постепенную ликвидацию льготы через увеличение налоговой ставки в 2016 году с 13,5% до 15%, в 2017 году — до 16,5%, в 2018 году — до 18%.

Вице-премьер Алексей Чибисов заявил, что между чтениями в законопроект планируется ввести поправку для предпринимателей, вкладывающих в развитие производства, которая сохранит налоговые льготы. Решение о предоставлении льгот будут приниматься после заключения инвестиционных соглашений между правительством края и представителями бизнеса, претендующего на фискальные послабления.

Алексей Чибисов:— Мы прислушались к мнению депутатов, которые говорили, что нельзя вводить льготы, существующие только на основании соглашений. Но отмечу, что во всех регионах Приволжского федерального округа получение льготы возможно только после подписания соглашений.

В свою очередь, ряд пермских депутатов и предпринимателей во главе с уполномоченным по права предпринимателей Вячеславом Беловым выступили против этого законопроекта, объясняя это тем, что отмена налоговых льгот негативно скажется на региональном бизнесе.

#Бизнес#Законодательное собрание#Зс#Белов
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