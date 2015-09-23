Пьяный пермяк на пожаре получил ожоги 65% тела

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, из квартиры был вынесен мужчина 1978 года. Мужчина получил ожоги 65% тела и был госпитализирован в реанимацию 21-й городской больницы. 28 жильцов дома покинули свои квартиры до прибытия пожарной охраны. В тушении пожара участвовали 11 единиц техники, 35 человек личного состава и 4 добровольца. В результате пожара сгорел матрац, закоптились стены и потолок в квартире.