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Posted 23 сентября 2015, 05:23

Published 23 сентября 2015, 05:23

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Пьяный пермяк на пожаре получил ожоги 65% тела

Пьяный пермяк на пожаре получил ожоги 65% тела

23 сентября 2015, 05:23
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Сегодня утром, 23 сентября, в 6:23 произошел пожар в квартире 9-ти этажного дома по улице Солдатова. Горели домашние вещи в квартире на 8 этаже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, из квартиры был вынесен мужчина 1978 года. Мужчина получил ожоги 65% тела и был госпитализирован в реанимацию 21-й городской больницы. 28 жильцов дома покинули свои квартиры до прибытия пожарной охраны. В тушении пожара участвовали 11 единиц техники, 35 человек личного состава и 4 добровольца. В результате пожара сгорел матрац, закоптились стены и потолок в квартире.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде.

#Происшествия
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