Пьяный пермяк на пожаре получил ожоги 65% тела

Posted 23 сентября 2015, 05:23
Published 23 сентября 2015, 05:23
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, из квартиры был вынесен мужчина 1978 года. Мужчина получил ожоги 65% тела и был госпитализирован в реанимацию 21-й городской больницы. 28 жильцов дома покинули свои квартиры до прибытия пожарной охраны. В тушении пожара участвовали 11 единиц техники, 35 человек личного состава и 4 добровольца. В результате пожара сгорел матрац, закоптились стены и потолок в квартире.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде.