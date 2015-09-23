С 2017 года Россия будет звонить через ноль, а не через восьмерку

В Минкомсвязи сообщили, что перейти на нули планировали к 2010 году, но возможности для этого появятся лишь к концу 2017-го. Дело в том, что вначале требовалось во всех регионах России перевести телефоны экстренных оперативных служб «01», «02», «03» на «101», «102», «103», а также единый для таких служб номер «112». Однако с этим делом возникли трудности: не всё коммуникационное оборудование в сетях поддерживает трехзначные номера, завершение их модернизации планируется до конца 2017 года в соответствии с постановлением правительства.