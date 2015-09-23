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Posted 23 сентября 2015, 04:44

Published 23 сентября 2015, 04:44

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

С 2017 года Россия будет звонить через ноль, а не через восьмерку

С 2017 года Россия будет звонить через ноль, а не через восьмерку

23 сентября 2015, 04:44
Фото: Properm.ru.
Это произойдет, когда завершится модернизация всего коммуникационного оборудования в сетях. Операторы связи к переходу уже готовы и не видят в этом сложностей.

В России изменится процедура набора телефонных номеров, пишут «Известия». Сейчас, чтобы позвонить на стационарный и мобильный телефон внутри России, требуется набрать код «8», за границу — «8–10». В будущем для этого потребуется набирать «0» и «00» соответственно.

В Минкомсвязи сообщили, что перейти на нули планировали к 2010 году, но возможности для этого появятся лишь к концу 2017-го. Дело в том, что вначале требовалось во всех регионах России перевести телефоны экстренных оперативных служб «01», «02», «03» на «101», «102», «103», а также единый для таких служб номер «112». Однако с этим делом возникли трудности: не всё коммуникационное оборудование в сетях поддерживает трехзначные номера, завершение их модернизации планируется до конца 2017 года в соответствии с постановлением правительства.

Представитель Минкомсвязи сообщил: переход на префикс «0» должен произойти в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи, «чтобы обеспечить максимальную степень стандартизации национальных префиксов, используемых в разных странах, максимально облегчить процедуру набора номера при перемещении из одной страны в другую, минимизировать количество набираемых цифр».

Представители операторов «Скартел» (бренд Yota), МТС и «МегаФон» уже заявили, что готовы перейти на «0» вместо «8» и особых сложностей здесь не видят.

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