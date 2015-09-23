В 2015 году от «селфи» погибло больше людей, чем от нападения акул

Posted 23 сентября 2015, 13:30
Published 23 сентября 2015, 13:30
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В 2015 году от опасных «селфи» погибло больше людей, чем от нападения акул, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание «Mashable».
Количество погибших людей составило уже 12 человек, когда как от нападения акул погибло только 8 человек, приводит статистику издание. Несмотря на небольшие показатели, в американском издании считают, что вырабатывается определенная тенденция: делать «селфи» в незнакомой местности не всегда безопасно.
Первое место по смертям от опасных «селфи» занимает падение с лестниц. Последний пример — 66-летний японский турист упал с лестницы в Тадж-Махале во время съемки самого себя. На втором месте — травмы, полученные от столкновения с поездами. Отмечается, что в некоторых заповедниках и зоопарках с недавних пор запрещены «селфи» на фоне животных.
В качестве хорошего примера издание приводит российскую брошюру-памятку, в которой описаны меры предосторожности при съемке «селфи»: фотографирование себя с оружием в руках, на опасных уступах, на фоне опасных животных, рядом с поездами и т. д. Всего в брошюре содержится 10 основных правил «правильного селфи».
Ранее Properm.ru уже писали о разных курьезных и не очень случаях, связанных с селфи. Так, житель Сыктывкара Альфред предлагал за 5 тысяч рублей сделать «селфи» с покойником, а пермские ребята забирались на ЦУМ ради красивой фотографии.