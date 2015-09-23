В 2015 году от «селфи» погибло больше людей, чем от нападения акул

Первое место по смертям от опасных «селфи» занимает падение с лестниц. Последний пример — 66-летний японский турист упал с лестницы в Тадж-Махале во время съемки самого себя. На втором месте — травмы, полученные от столкновения с поездами. Отмечается, что в некоторых заповедниках и зоопарках с недавних пор запрещены «селфи» на фоне животных.