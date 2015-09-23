properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2015, 13:30

Published 23 сентября 2015, 13:30

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В 2015 году от «селфи» погибло больше людей, чем от нападения акул

В 2015 году от «селфи» погибло больше людей, чем от нападения акул

23 сентября 2015, 13:30
Фото: Properm.ru.
Первое место по смертям от «селфи» занимает падение с лестниц, второе — травмы, полученные от столкновения с поездом.

В 2015 году от опасных «селфи» погибло больше людей, чем от нападения акул, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание «Mashable».

Количество погибших людей составило уже 12 человек, когда как от нападения акул погибло только 8 человек, приводит статистику издание. Несмотря на небольшие показатели, в американском издании считают, что вырабатывается определенная тенденция: делать «селфи» в незнакомой местности не всегда безопасно.

Первое место по смертям от опасных «селфи» занимает падение с лестниц. Последний пример — 66-летний японский турист упал с лестницы в Тадж-Махале во время съемки самого себя. На втором месте — травмы, полученные от столкновения с поездами. Отмечается, что в некоторых заповедниках и зоопарках с недавних пор запрещены «селфи» на фоне животных.

В качестве хорошего примера издание приводит российскую брошюру-памятку, в которой описаны меры предосторожности при съемке «селфи»: фотографирование себя с оружием в руках, на опасных уступах, на фоне опасных животных, рядом с поездами и т. д. Всего в брошюре содержится 10 основных правил «правильного селфи».

Ранее Properm.ru уже писали о разных курьезных и не очень случаях, связанных с селфи. Так, житель Сыктывкара Альфред предлагал за 5 тысяч рублей сделать «селфи» с покойником, а пермские ребята забирались на ЦУМ ради красивой фотографии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика