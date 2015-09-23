В Перми 35-летний мужчина жестоко зарезал своего знакомого

Posted 23 сентября 2015, 05:41
Published 23 сентября 2015, 05:41
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Трагедия произошла 26 августа 2015 года. Как сообщает Следственный комитет, в этот день, находясь квартире по ул. Барамзиной, 35-летний мужчина поссорился со своим знакомым на почве личных неприязненных отношений. В результате злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом, от чего тот скончался на месте.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 (убийство). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.