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Posted 23 сентября 2015, 05:41

Published 23 сентября 2015, 05:41

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми 35-летний мужчина жестоко зарезал своего знакомого

В Перми 35-летний мужчина жестоко зарезал своего знакомого

23 сентября 2015, 05:41
Фото: Properm.ru.
Как выяснило следствие, мужчина набросился с ножом на знакомого в ходе ссоры.

Трагедия произошла 26 августа 2015 года. Как сообщает Следственный комитет, в этот день, находясь квартире по ул. Барамзиной, 35-летний мужчина поссорился со своим знакомым на почве личных неприязненных отношений. В результате злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом, от чего тот скончался на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 (убийство). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#Происшествия
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