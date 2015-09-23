В Перми 35-летний мужчина жестоко зарезал своего знакомого

Трагедия произошла 26 августа 2015 года. Как сообщает Следственный комитет, в этот день, находясь квартире по ул. Барамзиной, 35-летний мужчина поссорился со своим знакомым на почве личных неприязненных отношений. В результате злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом, от чего тот скончался на месте.