В Перми мужчина попытался пронести в суд нож

Posted 23 сентября 2015, 09:35
Published 23 сентября 2015, 09:35
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Инцидент произошел в Мотовилихинском районном суде. Ближе к концу рабочего дня к пропускному пункту подошел 56-летний мужчина и сказал, что ему нужно забрать решение суда из канцелярии.
Как сообщает пресс-служба ФССП, судебные приставы предупредили мужчину о запрете проноса опасных предметов и приступили к осмотру сумки гражданина. В сумке приставами был найден зонт черного цвета. Когда приставы попросили раскрыть зонт, мужчина ответил отрицательно и попытался скрыться из здания суда. В итоге его задержали и препроводили в служебное помещение для досмотра. При досмотре в складках зонта был обнаружен нож длинной 16 сантиметров. Зачем ему нож в складках зонта и с какой целью он принес его в суд, мужчина объяснить не смог.
За неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудниками ОВД нож был изъят, а его владелец доставлен в отделение полиции.
Стоит отметить, что за 6 месяцев 2015 года судебными приставами был предотвращен пронос в здания судов различных опасных предметов: 1 огнестрельное оружие, 66 единиц газового и травматического оружия, 56 боеприпасов, 126 единиц холодного оружия, 23 электрошоковых устройства и 615 иных предметов, являющихся небезопасными для окружающих.