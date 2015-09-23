В Перми мужчина попытался пронести в суд нож

Как сообщает пресс-служба ФССП, судебные приставы предупредили мужчину о запрете проноса опасных предметов и приступили к осмотру сумки гражданина. В сумке приставами был найден зонт черного цвета. Когда приставы попросили раскрыть зонт, мужчина ответил отрицательно и попытался скрыться из здания суда. В итоге его задержали и препроводили в служебное помещение для досмотра. При досмотре в складках зонта был обнаружен нож длинной 16 сантиметров. Зачем ему нож в складках зонта и с какой целью он принес его в суд, мужчина объяснить не смог.