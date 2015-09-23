properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2015, 09:35

Published 23 сентября 2015, 09:35

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми мужчина попытался пронести в суд нож

В Перми мужчина попытался пронести в суд нож

23 сентября 2015, 09:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Приставы
Приставы обнаружили холодное оружие в складках зонта.

Инцидент произошел в Мотовилихинском районном суде. Ближе к концу рабочего дня к пропускному пункту подошел 56-летний мужчина и сказал, что ему нужно забрать решение суда из канцелярии.

Как сообщает пресс-служба ФССП, судебные приставы предупредили мужчину о запрете проноса опасных предметов и приступили к осмотру сумки гражданина. В сумке приставами был найден зонт черного цвета. Когда приставы попросили раскрыть зонт, мужчина ответил отрицательно и попытался скрыться из здания суда. В итоге его задержали и препроводили в служебное помещение для досмотра. При досмотре в складках зонта был обнаружен нож длинной 16 сантиметров. Зачем ему нож в складках зонта и с какой целью он принес его в суд, мужчина объяснить не смог.

За неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудниками ОВД нож был изъят, а его владелец доставлен в отделение полиции.

Стоит отметить, что за 6 месяцев 2015 года судебными приставами был предотвращен пронос в здания судов различных опасных предметов: 1 огнестрельное оружие, 66 единиц газового и травматического оружия, 56 боеприпасов, 126 единиц холодного оружия, 23 электрошоковых устройства и 615 иных предметов, являющихся небезопасными для окружающих.

#Происшествия#Приставы#Фссп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика