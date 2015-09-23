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Posted 23 сентября 2015, 07:20

Published 23 сентября 2015, 07:20

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Владимир Путин о ситуации в российской экономике: «Непростая, но не критичная»

Владимир Путин о ситуации в российской экономике: «Непростая, но не критичная»

23 сентября 2015, 07:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Владимир Путин
Президент считает, что нужно снизить зависимость экономики России от цен на нефть.

Российским властям необходимо принять выверенные решения, которые должны укрепить экономический потенциал страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам подготовки бюджета на 2016 год.

«Мы знаем, что ситуация в экономике непростая, но она не критическая. Нам нужно принять выверенные, правильные решения, которые имеют своей целью укрепление экономического потенциала страны. Для этого у нас все есть», — заявил президент.

Владимир Путин также сообщил о необходимости обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов и снизить зависимость от цен на нефть. Этот вектор станет одним из приоритетных в развитии экономики 2016 года.

#Банки#Владимир Путин#Экономика россии
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