Владимир Путин о ситуации в российской экономике: «Непростая, но не критичная»

Posted 23 сентября 2015, 07:20
Published 23 сентября 2015, 07:20
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Российским властям необходимо принять выверенные решения, которые должны укрепить экономический потенциал страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам подготовки бюджета на 2016 год.
«Мы знаем, что ситуация в экономике непростая, но она не критическая. Нам нужно принять выверенные, правильные решения, которые имеют своей целью укрепление экономического потенциала страны. Для этого у нас все есть», — заявил президент.
Владимир Путин также сообщил о необходимости обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов и снизить зависимость от цен на нефть. Этот вектор станет одним из приоритетных в развитии экономики 2016 года.