«Заплатите сначала себе». Эксперт по финпланированию о том, что заначка должна быть

Posted 23 сентября 2015, 05:00
Published 23 сентября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
— Наталья, расскажите о себе и компании. Чем вы занимаетесь и кто ваши клиенты?
— Компания создана в августе 2008 года, в самый кризис. Намерено, потому что было понятно, что спрос на финансовые консультации будет резко расти. Сейчас компания в основном занимается инвестиционными услугами и отвечает на вопрос клиентов, куда вложить деньги. И является полностью независимой: мы не аффилированы к конкретным банкам и инвестиционным компаниям, поэтому рекомендуем только тех, кого считаем надежными, лучшими по тарифам и условиям или тех, кто подходит клиентам по каким-то другим критериям. Также обслуживаем клиентов в рамках личного финансового планирования.
У нас есть две категории клиентов. Первая группа с доходами от 300–500 тыс. долларов и выше. Им нужны услуги по инвестированию и структурированию капитала. Вторая группа — это люди с доходами чуть выше среднего. Их доходы могут на 10–15% превышать расходы, а эту разницу они могут инвестировать. План инвестиций, конечно, будет не столь сложным, как для первой категории. Обычно им также требуются советы, в которых не нуждается первая категория — как избавиться от кредитов, как защититься от рисков, как позаботиться о будущей пенсии.
— Зачем нужно личное финансовое планирование?
— Мое глубокое убеждение — план нужен всем, вне зависимости от уровня доходов, и везде, где есть денежное обращение. Деньги — это инструмент для достижения цели. Купить автомобиль, квартиру, сделать ремонт, ездить на отдых каждый год и не по одному разу и так далее. Чтобы найти деньги на все эти цели, нужен финансовый план.
— С чего начать?
— Не нужно думать, что личный финансовый план — это что-то заумное. Мне сразу вспоминается мультфильм «Алиса в стране чудес». Там есть момент, когда девочка спрашивает чеширского кота, правильно ли она идет. Он ей отвечает: «всё зависит от того, куда ты хочешь попасть». Это и есть лейтмотив финансового планирования. Нужно начинать с правильной постановки целей. Не с вопросов, сколько мне тратить или сколько сберегать, куда вкладываться или какой кредит брать.
Важный момент. Цель не должна быть мечтой. «Хочу быть счастливой» — это классно, но это не цель. «Быть счастливой, значит, иметь 1 тыс. долларов ежемесячно и пожизненно» — это уже ясная и четкая финансовая цель, где понятна сумма, валюта и срок. Нужен список таких целей. Например, если нужна квартира, то когда и сколько она стоит.
— Список целей составлен. Как вы действуете дальше?
— Во-первых, определяем источники доходов и расходов, сколько денег приходит и уходит. Если деньги остаются — здорово, но это не повод на этом останавливаться. Это повод более детально посмотреть, где и как можно себя ужать. Но речь ни в коем случае не идет о переходе на хлеб и воду. Не нужно сразу во всём себя ограничивать.
Нужно начать с финансовых решений. Допустим, вы не используете льготы, которые вам доступны. Налоговый вычет, например. Или вы владеете активами, которые требуют слишком много расходов на содержание, а сопоставимого дохода не приносят. Или вы пользуетесь финансовыми инструментами с такими бешеными тарифами, которых давно уже нет.
Во-вторых, анализируем активы и пассивы. Всё, чем вы владеете и что приносит вам пассивный доход. У меня есть клиенты, у которых есть куча земельных участков, на которых они когда-то планировали что-то построить. Воз и ныне там. Эти участки — замороженные деньги, которые могут быть использованы для достижения финансовых целей.
Здесь же анализируем имеющиеся кредиты. Смотрим, можно ли рефинансировать кредит под меньшую процентную ставку, имеет ли смысл валютный кредит переводить в рублевый, нужно ли погашать кредит досрочно.
— Когда имеет смысл погашать кредит досрочно?
— Для начала нужно ответить на несколько вопросов. Есть ли у вас накопления? Если да, то спрашиваем себя, есть у нас ближайшие цели или нет. Если на повестке дня не стоит срочных целей, то я бы советовала подумать над досрочным погашением кредита.
Но опять же нужно учесть несколько факторов. Если вы можете инвестировать свободные деньги по ставке выше, чем по действующему кредиту, половина которого уже выплачена, то делайте это. Если нет — то гасите кредит. Допустим, у вас есть кредит под 15% годовых. Банковские вклады под такие проценты сейчас не найти, значит, имеет смысл погасить заем. С другой стороны, можно по некоторым инвестиционным инструментам получить доходность и 30–50% годовых, но нужно понимать, что это высокая степень риска.
Также сравнивайте ставку по кредиту с инфляцией. Если ставка ниже инфляции, то погашать досрочно кредит не имеет смысла. У меня есть клиент, у которого ипотека под 8% и осталось платить по ней три года. Зачем ему сейчас досрочно закрывать кредит, если инфляция у нас гораздо выше 8%. Он даже вклад может открыть по более высокой ставке.
— Давайте вернемся к планированию. Какой третий этап?
— Анализ рисков или так называемый стресс-тест. То, что почти никто никогда не делает. Мы анализируем, как справится семейный бюджет, если наступит финансовый апокалипсис разной степени тяжести. Что, если угонят машину или напрочь затопят квартиру? Что если вас уволят или хуже того, вы потеряете трудоспособность. Что, если в стране будет национализация имущества. Да кажется, что это ужасно, но задача финансового аналитика — предположить худший сценарий и увидеть, выстоит ли экономика семьи.
Представьте, человек не защищен от риска потери трудоспособности, а мы берем и инвестируем все свободные деньги в фондовый рынок, например. Человек теряет доход, ему срочно нужно изымать деньги, а на рынке коллапс. И что он будет изымать, в разы упавшие акции? Поэтому сначала нужно защититься от рисков и застраховаться по максимуму.
После мы уже можем приступать к четвертому этапу — формированию инвестиционного портфеля. Он целиком зависит от цели. Если цель краткосрочная и очень важная, то это будут консервативные инструменты — вклады, например. Если до цели еще далеко, то можно сделать более рискованный портфель — добавить акций, облигаций, золото, нефть и так далее.
И, наконец, нужно выполнять план и при необходимости корректировать его. Финансовый план должен жить вместе с вами.
— Если поменялась цель?
— Пересматриваем план. Делаем это при изменении на любом этапе. Изменились доходы — коррекция. Появились дети — коррекция. Поменялось законодательство в налоговой части, например — коррекция. Изменилась финансовая ситуация в стране и мире — опять коррекция. План нужно сверять хотя бы раз в квартал. Сейчас приходится это делать чаще — минимум раз в месяц.
— Что делать людям со средним доходом? Понятно, что вопрос инвестиций волнует их не в первую очередь.
— Первый и главный совет — нужно, чтобы всегда была заначка в размере 3–6 ежемесячных доходов. Получаете 10 тыс? У вас должна быть заначка минимум 30 тыс. рублей. Если ее нет, то это ошибка даже не номер один, а номер ноль.
— У большинства людей в стране в принципе нет накоплений на черный день…
— И это ужасно. Любое мало-мальски важное событие способно вывести их из равновесия. Они бегут за кредитом и берут его под такие проценты, которые убивают всю экономику семьи.
— Как начать копить? Какие должны быть первые шаги?
— Мы с клиентами проводили эксперимент — 10% от дохода сразу перечисляли на вклад. И знаете, всем хватило оставшихся денег, потому что 10% уж точно исчезают в неизвестном направлении. Заплатите сначала себе! Нужно жить по такому принципу. Заведите банковский вклад с возможностью пополнения и откладывайте каждый месяц. Это должен быть вклад, а не доходная карта. Потому что с карты слишком легко снять деньги. И откладывать сразу при получении дохода. Это разумно и реально.
|
У меня была клиентка — она зарабатывала миллион рублей в месяц и всё тратила. Ничего не оставалось. На момент знакомства ей было 45 лет и у нее был поздний ребенок, которому было два года. Очевидно, когда он вырастет, она будет на пенсии. При ежемесячном доходе 1 млн рублей, у нее было накоплений на сумму 1 тыс. долларов. Я ее спросила: «Какого будущего вы хотите для ребенка?» Она ответила: «Ну, я хочу, чтобы он закончил Кембридж». В итоге я сделала коллаж, вырезала академическую шапочку, наклеила на нее фотографию сына и прилепила к банковской карте. И каждый раз, когда она брала в руки карточку, то видела перед собой цель. И знаете, это сработало, деньги стали находиться и откладываться.
Из этого следует второй пункт. Нужна мотивация, для которой нужна правильная цель. И вот мы возвращаемся к нашему первому пункту.
|
Был клиент с доходом 25 тыс. рублей. Он пришел и сказал, что хочет 1 млн рублей. Спрашиваю: «Почему именно 1 млн рублей», отвечает: «В книжке так было написано». Важно, чтобы цель была реальной и достижимой. Подсознательно вы будете понимать, что у вас не получится прийти к 1 млн рублей. И если встанет вопрос между целью и новыми сапогами, вы выберете второе.
— О чем нужно задуматься после заначки?
— О страховке, которой у большинства тоже нет. А потом уже приступать к накоплениям и инвестициям. Большая ошибка — считать, что инвестиции созданы только для миллионеров и очень сложны. Да, есть очень сложные и рискованные опционы или фьючерсы. Но есть и простые инструменты. Если вы верите в какой-то бизнес, то вы можете стать его акционером. Купить акции легко. Также просто как открыть банковский вклад.
— Одна из составляющих финансового плана — это учет расходов и доходов. Сейчас много разных программ и приложений. Что порекомендуете вы?
— Я не сторонник детального учета расходов и доходов. Это всего лишь маленькая часть финансового планирования. Если вы тратите на это много времени, то решите, надо это или нет.
|
Пришел ко мне однажды клиент с кипой бумаг формата А4 и толщиной с один том «Войны и мира». Всё исписано мелким шрифтом. Что там было написано? Каждая маленькая статейка расходов — огурцы, помидоры. Я спрашиваю: «Зачем? Вы сделали какой-то большой анализ, уникальную классификацию?» «Да какой анализ? Я еле успеваю записывать», — был ответ. Получается, это учет ради учета. У нас нет цели учесть всё до копейки, нам нужно понять, где мы можем найти деньги.
Я использую три статьи расходов и доходов. Доходы от текущей деятельности — зарплата, например, пассивный доход, который вы получаете не работая, — сдача квартиры в аренду, проценты по вкладу, государственные доходы — стипендии и пенсии. И три категории расходов — на жизнь, на содержание активов и на государство — налоги. Вы ставите рядом статьи доходов и расходов. Если видите, что расходы на активы больше чем пассивный доход, нужно понять, почему и что-то с этим сделать.
— Если человек не понимает, куда уходят деньги, тогда тщательный анализ поможет?
Да, он может быть уместен, когда нужно увидеть лишние статьи расходов. Но тогда нужно приготовиться вести его в течение года, чтобы учесть все факторы, в том числе сезонные. Надо принимать решение. Либо вы хотите получить детальную картинку. Либо придерживаетесь верхнеуровневого плана.
|
Читайте также на Properm.ru материал «9 правил ведения личных финансов для тех, кто хочет всегда быть при деньгах». Банкиры, финансисты, аналитики и пиарщики делятся советами, как правильно тратить и экономить в кризисное время.