«Заплатите сначала себе». Эксперт по финпланированию о том, что заначка должна быть

У меня была клиентка — она зарабатывала миллион рублей в месяц и всё тратила. Ничего не оставалось. На момент знакомства ей было 45 лет и у нее был поздний ребенок, которому было два года. Очевидно, когда он вырастет, она будет на пенсии. При ежемесячном доходе 1 млн рублей, у нее было накоплений на сумму 1 тыс. долларов. Я ее спросила: «Какого будущего вы хотите для ребенка?» Она ответила: «Ну, я хочу, чтобы он закончил Кембридж». В итоге я сделала коллаж, вырезала академическую шапочку, наклеила на нее фотографию сына и прилепила к банковской карте. И каждый раз, когда она брала в руки карточку, то видела перед собой цель. И знаете, это сработало, деньги стали находиться и откладываться.