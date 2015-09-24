Депутаты ЗС поддержали секвестирование бюджета в первом чтении

Posted 24 сентября 2015, 11:22
Published 24 сентября 2015, 11:22
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Сегодня, 24 сентября, депутаты Заксобрания Пермского края одобрили в первом чтении секвестр бюджета. Проектом предполагается увеличить доходы главного финансового документа края на 616,3 млн рублей.
Большая часть возросшей доходной части придется на безвозмездные поступления: за счет субвенций и субсидий из федерального бюджета по направлению поддержки малого и среднего предпринимательства (290 млн рублей) и возвратов муниципалитетами неиспользованных средств субсидий и субвенции (363,4 млн рублей), сообщает «Business Class».
Так же в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возможный доход снизится на 44,1 млн рублей за счет сокращения федерального финансирования региональных программ в сфере дорожного строительства. Дефицит краевого бюджета уменьшиться на 131,6 млн рублей и составит 11,9 млрд рублей или 12,5% от общего объема доходной части.
Напомним, ранее профильный комитет ЗС поддержал постепенную отмену налоговых льгот. Законопроект предполагает постепенную ликвидацию льготы через увеличение налоговой ставки в 2016 году с 13,5% до 15%, в 2017 году — до 16,5%, в 2018 году — до 18%.