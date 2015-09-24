Депутаты ЗС поддержали секвестирование бюджета в первом чтении

Так же в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возможный доход снизится на 44,1 млн рублей за счет сокращения федерального финансирования региональных программ в сфере дорожного строительства. Дефицит краевого бюджета уменьшиться на 131,6 млн рублей и составит 11,9 млрд рублей или 12,5% от общего объема доходной части.