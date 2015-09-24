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Posted 24 сентября 2015, 11:22

Published 24 сентября 2015, 11:22

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Депутаты ЗС поддержали секвестирование бюджета в первом чтении

Депутаты ЗС поддержали секвестирование бюджета в первом чтении

24 сентября 2015, 11:22
Фото: Properm.ru.
Депутаты Заксобрания поддержали инициативу правительства по внесению изменений в краевой бюджет.

Сегодня, 24 сентября, депутаты Заксобрания Пермского края одобрили в первом чтении секвестр бюджета. Проектом предполагается увеличить доходы главного финансового документа края на 616,3 млн рублей.

Большая часть возросшей доходной части придется на безвозмездные поступления: за счет субвенций и субсидий из федерального бюджета по направлению поддержки малого и среднего предпринимательства (290 млн рублей) и возвратов муниципалитетами неиспользованных средств субсидий и субвенции (363,4 млн рублей), сообщает «Business Class».

Так же в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возможный доход снизится на 44,1 млн рублей за счет сокращения федерального финансирования региональных программ в сфере дорожного строительства. Дефицит краевого бюджета уменьшиться на 131,6 млн рублей и составит 11,9 млрд рублей или 12,5% от общего объема доходной части.

Напомним, ранее профильный комитет ЗС поддержал постепенную отмену налоговых льгот. Законопроект предполагает постепенную ликвидацию льготы через увеличение налоговой ставки в 2016 году с 13,5% до 15%, в 2017 году — до 16,5%, в 2018 году — до 18%.

#Общество#Бюджет
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