Дмитрий Медведев: «Российская экономика остается пока в значительной мере неэффективной»

Posted 24 сентября 2015, 05:35
Published 24 сентября 2015, 05:35
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В «Российской газете» опубликована статья «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы», автор которой председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр анализирует нынешнюю социально-экономическую ситуацию и предлагает варианты дальнейшего развития экономики России. Properm.ru публикует выдержки из статьи.
«В чем состоит особая сложность задач, стоящих перед Россией? — задается вопросом Медведев. — Дело не просто в преодолении возникающих сегодня или застарелых трудностей, кризисных явлений, дефицитов и диcпропорций. При всей важности этой работы, при всех непростых обстоятельствах сегодняшнего дня важно сформулировать для себя стратегические цели, задачи, которые мы хотим в итоге решить. Даже если цель выглядит очень неблизкой, а решение — очень сложным. Хотя эта цель формулируется достаточно просто: войти (хочется сказать: «совершить прорыв», но военная терминология тут вряд ли уместна) в группу стран с наиболее высоким уровнем благосостояния». Премьер-министр поясняет, что присутствие в такой группе определяется размером ВВП на душу населения и связанным с этим уровнем эффективности экономики, показателем чего является прежде всего производительность труда.
По словам Медведева, достижение целей требует серьезных реформ: «Нам придется перейти к такой модели развития, которая позволит более успешно конкурировать, чем до сих пор. Это совсем не прежняя парадигма «догнать и перегнать» по мясу, молоку, тракторам и чугуну. Надо научиться быть лучше и быстрее, и в этом состоит единственный путь к цели в современном меняющемся мире».
«Структурные сдвиги в экономике и социальной сфере, на рынке труда всегда проходят болезненно. Но возникли и дополнительные трудности, связанные с внешними факторами. И поэтому у Правительства сегодня задача «двойной сложности» — даже в этих непростых условиях, проводя структурные преобразования, не допустить серьезного снижения уровня жизни людей», — считает премьер-министр.