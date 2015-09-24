Дмитрий Медведев: «Российская экономика остается пока в значительной мере неэффективной»

«В чем состоит особая сложность задач, стоящих перед Россией? — задается вопросом Медведев. — Дело не просто в преодолении возникающих сегодня или застарелых трудностей, кризисных явлений, дефицитов и диcпропорций. При всей важности этой работы, при всех непростых обстоятельствах сегодняшнего дня важно сформулировать для себя стратегические цели, задачи, которые мы хотим в итоге решить. Даже если цель выглядит очень неблизкой, а решение — очень сложным. Хотя эта цель формулируется достаточно просто: войти (хочется сказать: «совершить прорыв», но военная терминология тут вряд ли уместна) в группу стран с наиболее высоким уровнем благосостояния». Премьер-министр поясняет, что присутствие в такой группе определяется размером ВВП на душу населения и связанным с этим уровнем эффективности экономики, показателем чего является прежде всего производительность труда.