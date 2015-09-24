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Posted 24 сентября 2015, 05:35

Published 24 сентября 2015, 05:35

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Дмитрий Медведев: «Российская экономика остается пока в значительной мере неэффективной»

Дмитрий Медведев: «Российская экономика остается пока в значительной мере неэффективной»

24 сентября 2015, 05:35
Фото: Properm.ru.
По словам премьер-министра, перед Россией стоит цель войти в группу стран с наиболее высоким уровнем благосостояния.

В «Российской газете» опубликована статья «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы», автор которой председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр анализирует нынешнюю социально-экономическую ситуацию и предлагает варианты дальнейшего развития экономики России. Properm.ru публикует выдержки из статьи.

«В чем состоит особая сложность задач, стоящих перед Россией? — задается вопросом Медведев. — Дело не просто в преодолении возникающих сегодня или застарелых трудностей, кризисных явлений, дефицитов и диcпропорций. При всей важности этой работы, при всех непростых обстоятельствах сегодняшнего дня важно сформулировать для себя стратегические цели, задачи, которые мы хотим в итоге решить. Даже если цель выглядит очень неблизкой, а решение — очень сложным. Хотя эта цель формулируется достаточно просто: войти (хочется сказать: «совершить прорыв», но военная терминология тут вряд ли уместна) в группу стран с наиболее высоким уровнем благосостояния». Премьер-министр поясняет, что присутствие в такой группе определяется размером ВВП на душу населения и связанным с этим уровнем эффективности экономики, показателем чего является прежде всего производительность труда.

Дмитрий Медведев:— Однако российская экономика остается пока в значительной мере неэффективной, отставая, например, по уровню производительности труда от стран-лидеров не на проценты, а в разы. И эта проблема далеко не только последних лет или даже десятилетий. Ни централизованно-административная экономика с абсолютным доминированием государства, несмотря на все приносившиеся жертвы, ни последующая инерционно-сырьевая модель не позволили это отставание сократить, хотя в уровне благосостояния за последние 10–15 лет разрыв, безусловно, уменьшился.

По словам Медведева, достижение целей требует серьезных реформ: «Нам придется перейти к такой модели развития, которая позволит более успешно конкурировать, чем до сих пор. Это совсем не прежняя парадигма «догнать и перегнать» по мясу, молоку, тракторам и чугуну. Надо научиться быть лучше и быстрее, и в этом состоит единственный путь к цели в современном меняющемся мире».

Дмитрий Медведев:— Другое дело, что реформировать сырьевую экономику, когда цены именно на сырьевые товары находятся на таком низком уровне, нужно взвешенно и аккуратно. Прежде всего думать о том, как эти реформы скажутся на людях. Государство должно честно и без всяких иллюзий оценивать свои возможности по поддержке тех, кому сложно приспособиться к новым условиям. Дети, инвалиды, люди пожилого возраста, семьи с невысокими доходами — это те социальные группы, на которых мы в первую очередь должны «примерять» наши будущие решения.

«Структурные сдвиги в экономике и социальной сфере, на рынке труда всегда проходят болезненно. Но возникли и дополнительные трудности, связанные с внешними факторами. И поэтому у Правительства сегодня задача «двойной сложности» — даже в этих непростых условиях, проводя структурные преобразования, не допустить серьезного снижения уровня жизни людей», — считает премьер-министр.

#Банки#Медведев#Экономика россии
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