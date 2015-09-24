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Posted 24 сентября 2015, 06:37

Published 24 сентября 2015, 06:37

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Коллектив МСЧ №11 просит отстранить от работы главврача Анастасию Крутень

Коллектив МСЧ №11 просит отстранить от работы главврача Анастасию Крутень

24 сентября 2015, 06:37
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Под обращением подписались 89 человек — от заведующих отделениями до санитарок.

Сотрудники коллектива ГБУЗ ПК «МСЧ №11 им. С.Н. Гринберга» написали коллективное заявление уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной, заместителю председателя правительства Пермского края Ольге Ковтун, сопредседателю ОНФ в Пермском крае Дмитрию Сазонову, а также председателю Пермского краевого профсоюза Сергею Булдашову. Врачи требуют отстранить от работы нынешнего главврача больницы Анастасию Крутень, занявшую место Олега Бурцева на этом посту 13 июля, сообщает интернет-портал "Звезда". Под обращением подписались 89 человек — от заведующих отделениями до санитарок.

В частности, в обращении говорится о том, что с уходом Бурцева коллектив встревожен о дальнейшем правильном развитии больницы. Отмечается, что «руководить больницей стал человек, который не имеет хозяйственного опыта, и для кого финансы, а не пациенты и персонал на первом месте». После перечисляются ухудшения, произошедшие за время руководства Крутень. Ее обвиняют в распространении бюрократизма, приостановке ремонта больницы, ухудшении снабжения медикаментами и так далее.

Коллектив больницы просит вернуть им прежнего главврача Олега Бурцева, уволенного из-за резонансного дела о смерти 13-летней Сони, погибшей вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи. Тогда и.о. министра здравоохранения Янина Калина, не дожидаясь ведомственной проверки, уволила Олега Бурцева и Евгения Камкина с их постов. Как отмечает коллектив больницы, за три неполных года работы Бурцев «проделал огромную работу по улучшению больницы и качества обслуживания пациентов».

Интернет-портал «Звезда»
#Происшествия#Кадровые перестановки#Крутень
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