Коллектив МСЧ №11 просит отстранить от работы главврача Анастасию Крутень

В частности, в обращении говорится о том, что с уходом Бурцева коллектив встревожен о дальнейшем правильном развитии больницы. Отмечается, что «руководить больницей стал человек, который не имеет хозяйственного опыта, и для кого финансы, а не пациенты и персонал на первом месте». После перечисляются ухудшения, произошедшие за время руководства Крутень. Ее обвиняют в распространении бюрократизма, приостановке ремонта больницы, ухудшении снабжения медикаментами и так далее.