Надо ехать! В Перми пройдет городское штурманское ралли

Вкратце правила таковы: — перед стартом экипаж получает легенду проезда (Дорожную Книгу). В легенде отражены перекрестки, светофоры, знаки, железнодорожные переезды и другие ориентиры, расстояние между которыми указано с точностью до 10 метров. Также указано направление движения, но не указаны улицы, нет схемы или карты.

— экипажу нужно ориентируясь по Дорожной Книге проехать всю трассу ралли, найти все контрольные пункты и приехать на финиш в нужное время. Норма времени дается с большим запасом.

— по маршруту, указанному в Дорожной Книге, экипажи приезжают на площадки, где проводятся дополнительные соревнования: слалом (скоростное маневрирование), короткие увлекательные квесты, стрельба из служебного оружия, решение вопросов по ПДД, разгадывание викторины на знание истории города или другие игры.