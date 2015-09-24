Надо ехать! В Перми пройдет городское штурманское ралли

Posted 24 сентября 2015, 04:00
Published 24 сентября 2015, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Городское штурманское ралли «Золотая Парма-2015» пройдет в Перми 3 октября. До этого подобное соревнование проводилось в 2012 году и имело колоссальный успех среди участников. Кроме того, со штурманским ралли знакомы пермские владельцы Volkswagen (Штурманское ралли Volkswagen 2012) и Toyota (Наследие империи 2013).
Стоит помнить, что штурманское ралли, оно же ралли третьей категории, — самый доступный вид официального автоспорта. Принять участие в соревновании можно на обычном автомобиле и всей семьей. Кроме того, это отличный вариант провести выходной в веселой компании единомышленников.
«Участвовать можно на любом стандартном автомобиле категории B, без какой-либо специальной подготовки. Выдающихся знаний и виртуозного владения автомобилем не требуется. Достаточно желания, здравого смысла, инстинкта самосохранения и умения считать», — пояснили организаторы соревнования, пермская профессиональная гоночная команда RRC-GT.
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Вкратце правила таковы:
— перед стартом экипаж получает легенду проезда (Дорожную Книгу). В легенде отражены перекрестки, светофоры, знаки, железнодорожные переезды и другие ориентиры, расстояние между которыми указано с точностью до 10 метров. Также указано направление движения, но не указаны улицы, нет схемы или карты.
Для тех кто сомневается в своих силах, команда RRC-GT проведет обучающий семинар. Кроме того, организаторы отмечают, что каждый участник ралли «Золотая Парма- 2015» получит памятный сувенир, а победителя ждет главный приз. Регламент соревнования и форму заявки можно найти в группе мероприятия Вконтакте. Прием предварительных заявок заканчивается 27 сентября 2015 года.
Как проходило штурманское ралли «Парма» в 2012 году, можно узнать из репортажа «Штурманское ралли Парма-2012: драйв с дорожной книгой».