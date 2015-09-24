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Posted 24 сентября 2015, 04:00

Published 24 сентября 2015, 04:00

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Надо ехать! В Перми пройдет городское штурманское ралли

Надо ехать! В Перми пройдет городское штурманское ралли

24 сентября 2015, 04:00
Фото: Properm.ru.
Штурманское ралли относится к категории любительских автоспортивных соревнований. Поэтому принять участие в нем любой автомобилист на обычной машине.

Городское штурманское ралли «Золотая Парма-2015» пройдет в Перми 3 октября. До этого подобное соревнование проводилось в 2012 году и имело колоссальный успех среди участников. Кроме того, со штурманским ралли знакомы пермские владельцы Volkswagen (Штурманское ралли Volkswagen 2012) и Toyota (Наследие империи 2013).

Стоит помнить, что штурманское ралли, оно же ралли третьей категории, — самый доступный вид официального автоспорта. Принять участие в соревновании можно на обычном автомобиле и всей семьей. Кроме того, это отличный вариант провести выходной в веселой компании единомышленников.

«Участвовать можно на любом стандартном автомобиле категории B, без какой-либо специальной подготовки. Выдающихся знаний и виртуозного владения автомобилем не требуется. Достаточно желания, здравого смысла, инстинкта самосохранения и умения считать», — пояснили организаторы соревнования, пермская профессиональная гоночная команда RRC-GT.

Вкратце правила таковы:

— перед стартом экипаж получает легенду проезда (Дорожную Книгу). В легенде отражены перекрестки, светофоры, знаки, железнодорожные переезды и другие ориентиры, расстояние между которыми указано с точностью до 10 метров. Также указано направление движения, но не указаны улицы, нет схемы или карты.
— экипажу нужно ориентируясь по Дорожной Книге проехать всю трассу ралли, найти все контрольные пункты и приехать на финиш в нужное время. Норма времени дается с большим запасом.
— по маршруту, указанному в Дорожной Книге, экипажи приезжают на площадки, где проводятся дополнительные соревнования: слалом (скоростное маневрирование), короткие увлекательные квесты, стрельба из служебного оружия, решение вопросов по ПДД, разгадывание викторины на знание истории города или другие игры.

Для тех кто сомневается в своих силах, команда RRC-GT проведет обучающий семинар. Кроме того, организаторы отмечают, что каждый участник ралли «Золотая Парма- 2015» получит памятный сувенир, а победителя ждет главный приз. Регламент соревнования и форму заявки можно найти в группе мероприятия Вконтакте. Прием предварительных заявок заканчивается 27 сентября 2015 года.

Как проходило штурманское ралли «Парма» в 2012 году, можно узнать из репортажа «Штурманское ралли Парма-2012: драйв с дорожной книгой».

#Мнения#Авто
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