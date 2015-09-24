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Posted 24 сентября 2015, 06:53

Published 24 сентября 2015, 06:53

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Пермяки смогут дорисовать «Василия Каменского»

Пермяки смогут дорисовать «Василия Каменского»

24 сентября 2015, 06:53
Фото: Properm.ru.
Внести свой вклад в портрет поэта-футуриста сможет любой желающий.

В субботу, 26 сентября, в 11:00 все желающие смогу поучаствовать в мастер-классе Александра Жунева по стрит-арту. В четверг пермский художник будет устанваливать строительные леса, а пятницу подготавливать поверхность.

«Вместе мы будем дорисовывать портрет Василия Каменского на девятиэтажке по адресу Каменского, 4. На мастер-классе вы сможете попробовать все этапы стрит-арта: грунтование, разметка, рисование и нанесение текста…Основная теоретическая часть будет проходить в субботу с 11.00 по 13.00, а практическая часть растянется на все выходные и даже дольше. Я буду работать до тех пор, пока не закончу. Вы можете ускорить процесс своей помощью!», — сообщил на своей странице в социальных сетях художник.

Напомним, деньги на проект «Стена почета. Василий Каменский» художник выиграл на конкурсе городской администрации «Город — это мы». Однако в процессе подготовки работы выяснилось, что фасад требует ремонта межпанельных швов, который нужно выполнить до начала рисования. На подготовку стены для нанесения рисунка потребовалось 78 тыс. рублей, сбор средств художник осуществлял через сайт краудфандинга. Неравнодушные к уличному искусству пермяки смогли собрать необходимую сумму.

#Общество#Жунев
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