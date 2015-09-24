Пермяки смогут дорисовать «Василия Каменского»

«Вместе мы будем дорисовывать портрет Василия Каменского на девятиэтажке по адресу Каменского, 4. На мастер-классе вы сможете попробовать все этапы стрит-арта: грунтование, разметка, рисование и нанесение текста…Основная теоретическая часть будет проходить в субботу с 11.00 по 13.00, а практическая часть растянется на все выходные и даже дольше. Я буду работать до тех пор, пока не закончу. Вы можете ускорить процесс своей помощью!», — сообщил на своей странице в социальных сетях художник.