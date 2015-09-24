Президент ВТБ24 Михаил Задорнов отметил высокую бюджетную обеспеченность Пермского края

Posted 24 сентября 2015, 13:26
Published 24 сентября 2015, 13:26
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
По мнению президента ВТБ24 Михаила Задорнова, Пермский край отличается высокой бюджетной обеспеченностью в сравнении с другими регионами.
«Пермский край хорошо выглядит на фоне других регионов, — отметил банкир. — Он находится в числе лучших регионов по размеру собственных доходов, у него достаточно прочная налоговая база и относительно небольшой долг».
Задорнов также добавил, что группа ВТБ готова участвовать в тендере на предоставление кредита региональному бюджету.