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Posted 24 сентября 2015, 13:26

Published 24 сентября 2015, 13:26

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Президент ВТБ24 Михаил Задорнов отметил высокую бюджетную обеспеченность Пермского края

Президент ВТБ24 Михаил Задорнов отметил высокую бюджетную обеспеченность Пермского края

24 сентября 2015, 13:26
Фото: Properm.ru.
По его словам, регион находится в числе лучших по размеру собственных доходов, у него достаточно прочная налоговая база и относительно небольшой долг

По мнению президента ВТБ24 Михаила Задорнова, Пермский край отличается высокой бюджетной обеспеченностью в сравнении с другими регионами.

Михаил Задорнов:— Консолидированный бюджет Пермского края — 100 млрд рублей на 2,6 млн жителей. Регионы с населением в 4–4,5 млн человек — Нижегородская область, например — имеют совсем другой объем бюджета. Отношение бюджета на душу населения там существенно меньше, чем в Пермском крае.

«Пермский край хорошо выглядит на фоне других регионов, — отметил банкир. — Он находится в числе лучших регионов по размеру собственных доходов, у него достаточно прочная налоговая база и относительно небольшой долг».

Задорнов также добавил, что группа ВТБ готова участвовать в тендере на предоставление кредита региональному бюджету.

#Мнения#Банки#Бюджет#Кредит-дефицит
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