С 25 сентября будет закрыто движение на участках улиц 25 Октября и Соликамской

Кроме того, с 25 по 28 сентября в ночное время будет закрыто движение транспорта по улице Соликамской в районе дома №293. Движение автобусных маршрутов №18 и №32 на время проведения работ будет организовано по улицам Соликамская, Гашкова, Ивана Франко, Целинная, Лянгасова, Академика Веденеева, Первомайская. Закрытие движение связано с ремонтом железнодорожного переезда на улице Соликамской.