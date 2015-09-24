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Posted 24 сентября 2015, 05:20

Published 24 сентября 2015, 05:20

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

С 25 сентября будет закрыто движение на участках улиц 25 Октября и Соликамской

С 25 сентября будет закрыто движение на участках улиц 25 Октября и Соликамской

24 сентября 2015, 05:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
В период закрытия участков на них будут вестись ремонтные работы.

В Перми с 25 сентября по 5 октября будет закрыто движение транспорта на участке улицы 25 Октября от улицы Революции до улицы Швецова, также будет ограничено движение по одной полосе по улице Швецова в районе дома №60, сообщает Горэлектротранс. Ограничение движения связано с подключением строящихся зданий к коммунальным сетям.

Кроме того, с 25 по 28 сентября в ночное время будет закрыто движение транспорта по улице Соликамской в районе дома №293. Движение автобусных маршрутов №18 и №32 на время проведения работ будет организовано по улицам Соликамская, Гашкова, Ивана Франко, Целинная, Лянгасова, Академика Веденеева, Первомайская. Закрытие движение связано с ремонтом железнодорожного переезда на улице Соликамской.

#Авто#Пермские дороги#Соликамская#25 октября
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