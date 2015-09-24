С 25 сентября будет закрыто движение на участках улиц 25 Октября и Соликамской

Posted 24 сентября 2015, 05:20
Published 24 сентября 2015, 05:20
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В Перми с 25 сентября по 5 октября будет закрыто движение транспорта на участке улицы 25 Октября от улицы Революции до улицы Швецова, также будет ограничено движение по одной полосе по улице Швецова в районе дома №60, сообщает Горэлектротранс. Ограничение движения связано с подключением строящихся зданий к коммунальным сетям.
Кроме того, с 25 по 28 сентября в ночное время будет закрыто движение транспорта по улице Соликамской в районе дома №293. Движение автобусных маршрутов №18 и №32 на время проведения работ будет организовано по улицам Соликамская, Гашкова, Ивана Франко, Целинная, Лянгасова, Академика Веденеева, Первомайская. Закрытие движение связано с ремонтом железнодорожного переезда на улице Соликамской.