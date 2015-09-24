​Суд закрыл производство по постановлению администрации о сносе пристроя «Кофе-Сити»

ИП Олеся Елкина обратилась в суд, чтобы оспорить распоряжение о сносе пристроя на том основании, что администрация Ленинского района должна была заранее предупредить владельца о принудительном демонтаже. Администрация Ленинского района не стала дожидаться решения суда, отменив прежнее постановление о демонтаже объекта, оспариваемое в суде, и издала аналогичное новое, согласно которому и велись работы по сносу, начатые 29 августа. Сегодня суд принял решение о прекращении производства по иску Олеси Елкиной в связи с отменой постановления.