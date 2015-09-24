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Posted 24 сентября 2015, 11:30

Published 24 сентября 2015, 11:30

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

​Суд закрыл производство по постановлению администрации о сносе пристроя «Кофе-Сити»

​Суд закрыл производство по постановлению администрации о сносе пристроя «Кофе-Сити»

24 сентября 2015, 11:30
Фото: Properm.ru.
Производство было прекращено в связи с отменой постановления администрацией Ленинского района.

Сегодня, 24 сентября, арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление владелицы кофейни «Кофе Сити «Кафе де Пари» (Ленина, 78) Олеси Елкиной к администрации Ленинского района Перми. Истец выдвинул требование признать постановление главы Ленинского района о сносе объекта недействительным. Постановление было выдано в апреле 2015 года.

ИП Олеся Елкина обратилась в суд, чтобы оспорить распоряжение о сносе пристроя на том основании, что администрация Ленинского района должна была заранее предупредить владельца о принудительном демонтаже. Администрация Ленинского района не стала дожидаться решения суда, отменив прежнее постановление о демонтаже объекта, оспариваемое в суде, и издала аналогичное новое, согласно которому и велись работы по сносу, начатые 29 августа. Сегодня суд принял решение о прекращении производства по иску Олеси Елкиной в связи с отменой постановления.

«Я сама заявила о прекращении производства в связи с добровольным исполнением», — сообщила Properm.ru владелица кофейни Олеся Елкина. Сейчас руководство заведения готовит документы для обращения в суд по факту причинения материального ущерба и самовольном демонтаже. Также Олеся Елкина сообщила, что готовится апелляционная жалоба на приговор Свердловского районного суда, обязавшего «Кофе Сити» демонтировать пристрой и восстановить тротуар. Жалоба должна быть подана в апелляционную инстанцию пермского краевого суда в срок до 10 октября.

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