В Перми задержали 45-летнего бомжа, подозреваемого в убийстве

В Дзержинском районе Перми, в одном из домов, мужчины гостили у общей знакомой. Как сообщает пресс-служба полиции, между ними произошла ссора. Один из них схватил нож и ударил другого, от чего мужчина скончался на месте, а убийца скрылся. Хозяйка квартиры вызвала «скорую помощь» и полицию.