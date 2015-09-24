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Posted 24 сентября 2015, 04:33

Published 24 сентября 2015, 04:33

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми задержали 45-летнего бомжа, подозреваемого в убийстве

В Перми задержали 45-летнего бомжа, подозреваемого в убийстве

24 сентября 2015, 04:33
Фото: Properm.ru.
Мужчину задержали на теплотрассе, где он жил в последнее время.

В Дзержинском районе Перми, в одном из домов, мужчины гостили у общей знакомой. Как сообщает пресс-служба полиции, между ними произошла ссора. Один из них схватил нож и ударил другого, от чего мужчина скончался на месте, а убийца скрылся. Хозяйка квартиры вызвала «скорую помощь» и полицию.

Прибывшим оперативникам женщина не смогла дать определенной информации о личности злоумышленника, потому что познакомилась с ним накануне. Но это не помешало полицейским узнать личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель без определенного места жительства. Сотрудники задержали его на теплотрассе, где он обитал в последнее время.

Заведено уголовное дело по статье «убийство».

#Происшествия
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