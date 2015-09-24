В Перми задержали 45-летнего бомжа, подозреваемого в убийстве

Posted 24 сентября 2015, 04:33
Published 24 сентября 2015, 04:33
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В Дзержинском районе Перми, в одном из домов, мужчины гостили у общей знакомой. Как сообщает пресс-служба полиции, между ними произошла ссора. Один из них схватил нож и ударил другого, от чего мужчина скончался на месте, а убийца скрылся. Хозяйка квартиры вызвала «скорую помощь» и полицию.
Прибывшим оперативникам женщина не смогла дать определенной информации о личности злоумышленника, потому что познакомилась с ним накануне. Но это не помешало полицейским узнать личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель без определенного места жительства. Сотрудники задержали его на теплотрассе, где он обитал в последнее время.
Заведено уголовное дело по статье «убийство».