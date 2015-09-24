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Posted 24 сентября 2015, 07:15

Published 24 сентября 2015, 07:15

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Пермском крае начинается эпидемия ОРВИ. За неделю заболело более 20 тыс. человек

В Пермском крае начинается эпидемия ОРВИ. За неделю заболело более 20 тыс. человек

24 сентября 2015, 07:15
Фото: Properm.ru.
Основная причина заболевания - формирование новых коллективов в школах и детсадах.

За период с 14 по 20 сентября 2015 года в пермском крае зафиксировано 20735 случаев заражения ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости составил 78,7 на 10 тыс. населения, что выше недельного эпидемического порога на 23,4%. Рост заболеваемости ОРВИ связан с формированием новых коллективов (детские дошкольные и образовательные организации).

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют характерные для данного периода года возбудители — риновирусы, вирусы гриппа не обнаружены.

#Здоровье#Орви
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