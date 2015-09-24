В Пермском крае начинается эпидемия ОРВИ. За неделю заболело более 20 тыс. человек

Posted 24 сентября 2015, 07:15
Published 24 сентября 2015, 07:15
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
За период с 14 по 20 сентября 2015 года в пермском крае зафиксировано 20735 случаев заражения ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.
Показатель заболеваемости составил 78,7 на 10 тыс. населения, что выше недельного эпидемического порога на 23,4%. Рост заболеваемости ОРВИ связан с формированием новых коллективов (детские дошкольные и образовательные организации).
По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют характерные для данного периода года возбудители — риновирусы, вирусы гриппа не обнаружены.