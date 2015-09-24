В рамках программы «Растем вместе» УБРиР выпустил более 10 тысяч карт

Начальник отдела развития продаж банковских услуг УБРиР Максим Тамошкин подчеркнул, что карта работает только в пределах школы, поэтому снижается вероятность потери личных средств и бесконтрольного использования. «Карта выпускается с фотографией ребенка, и когда школьник приходит на уроки, то на экране у охраны или кассира в столовой высвечивается его изображение. Все списания средств происходят ночью на основании реестров из школ, где сообщается, что ребенок действительно был поставлен на питание и поел», — сказал Максим Тамошкин.