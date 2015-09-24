В рамках программы «Растем вместе» УБРиР выпустил более 10 тысяч карт

Posted 24 сентября 2015, 11:31
Published 24 сентября 2015, 11:31
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Программа Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Растем вместе» расширяет территорию присутствия. Недавно она стала доступной для учеников школ Заречного и Камышлова. Всего на текущий момент в проекте участвует 12 школ и 2 детских сада из 11 населенных пунктов. С момента запуска программы количество выданных карт увеличилось в 25 раз и сейчас составляет более 10 тысяч.
У родителей малышей теперь есть возможность оплачивать услуги дошкольного учреждения на месте, в детском саду, воспользовавшись установленным в них POS-терминалом. Для родителей, чьи дети учатся в школе, изготавливают две карты с общим счетом: основную и доверительную. С помощью таких карт школьники могут расплачиваться за обеды в школьной столовой и фиксировать своё присутствие в учебном заведении. Все операции родители могут отслеживать по SMS и контролировать своего ребенка.
По словам директора МАОУ Лицей №17 г. Сухой Лог Вадима Дзюбина, благодаря личной карте производится четкий учет времени, проведенного в школе учеником. «Родители самостоятельно могут отслеживать все действия своего ребенка: задерживается он, опаздывает или может быть прогуливает уроки. Кроме того, программа дисциплинирует и самих родителей вовремя пополнять карточный счет, ведь если на карточке нет средств, ребенок может остаться без обеда», — отметил Вадим Дзюбин.
Начальник отдела развития продаж банковских услуг УБРиР Максим Тамошкин подчеркнул, что карта работает только в пределах школы, поэтому снижается вероятность потери личных средств и бесконтрольного использования. «Карта выпускается с фотографией ребенка, и когда школьник приходит на уроки, то на экране у охраны или кассира в столовой высвечивается его изображение. Все списания средств происходят ночью на основании реестров из школ, где сообщается, что ребенок действительно был поставлен на питание и поел», — сказал Максим Тамошкин.
Также он добавил, что в 2015 году УБРиР планирует и дальше укреплять своё присутствие в городах Урала, в частности, внедрение программы планируется в двух школах Краснотурьинска. Планируется, что к концу года количество карт по программе превысит 12 тыс. В перспективе по картам можно будет расплачиваться и за пределами учебного заведения.
Программа «Растем вместе» появилась в 2013 году. Тогда пилотные проекты были открыты только в детских садах Нижнего Тагила, Камышлова, Озерска. В 2014 году к проекту начали присоединяться школы из Еманжелинска, Заречного, Ивделя, Ижевска, Камышлова, Сухого Лога, города Свободный и Челябинска.