В руководстве кудымкарского драмтеатра планируются перестановки

Posted 24 сентября 2015, 13:36
Published 24 сентября 2015, 13:36
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Министерство культуры Пермского края приняло решение о внесении изменений в устав Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького, учредителем которого выступает Минкульт. Изменения подразумевают в том числе разделение должности директора театра на две — исполнительного директора и художественного руководителя, пишет «Ъ».
По словам Четина, минкульт предложил ему стать худруком, а исполнительным директором может быть назначен депутат заксобрания, владелец торговой сети «Маркетинг» Алексей Петров. Как отметил в разговоре с изданием Четин, официальных документов пока нет.
По словам министра культуры Игоря Гладнева, суть планируемой реорганизации учреждения — не в желании сменить руководство театром, а в желании повысить эффективность управления путем разделения функций: творческой частью будет заниматься художественный руководитель, хозяйственными делами — исполнительный директор. Как отметил министра культура, такая схема управления уже внедрена в Пермском театре оперы и балета. По данным источников издания, сотрудники театра не согласны с планами минкульта, коллектив намерен обратиться к губернатору Пермского края Виктору Басаргину и председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину.