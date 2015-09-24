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Posted 24 сентября 2015, 13:36

Published 24 сентября 2015, 13:36

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В руководстве кудымкарского драмтеатра планируются перестановки

В руководстве кудымкарского драмтеатра планируются перестановки

24 сентября 2015, 13:36
Фото: Properm.ru.
Анатолия Четина на посту директора театра может сменить депутат заксобрания Алексей Петров.

Министерство культуры Пермского края приняло решение о внесении изменений в устав Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького, учредителем которого выступает Минкульт. Изменения подразумевают в том числе разделение должности директора театра на две — исполнительного директора и художественного руководителя, пишет «Ъ».

По словам Четина, минкульт предложил ему стать худруком, а исполнительным директором может быть назначен депутат заксобрания, владелец торговой сети «Маркетинг» Алексей Петров. Как отметил в разговоре с изданием Четин, официальных документов пока нет.

По словам министра культуры Игоря Гладнева, суть планируемой реорганизации учреждения — не в желании сменить руководство театром, а в желании повысить эффективность управления путем разделения функций: творческой частью будет заниматься художественный руководитель, хозяйственными делами — исполнительный директор. Как отметил министра культура, такая схема управления уже внедрена в Пермском театре оперы и балета. По данным источников издания, сотрудники театра не согласны с планами минкульта, коллектив намерен обратиться к губернатору Пермского края Виктору Басаргину и председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину.

#Общество#Кудымкар#Театр#Кудымкарский театр
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