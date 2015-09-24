В руководстве кудымкарского драмтеатра планируются перестановки

По словам министра культуры Игоря Гладнева, суть планируемой реорганизации учреждения — не в желании сменить руководство театром, а в желании повысить эффективность управления путем разделения функций: творческой частью будет заниматься художественный руководитель, хозяйственными делами — исполнительный директор. Как отметил министра культура, такая схема управления уже внедрена в Пермском театре оперы и балета. По данным источников издания, сотрудники театра не согласны с планами минкульта, коллектив намерен обратиться к губернатору Пермского края Виктору Басаргину и председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину.