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Posted 24 сентября 2015, 10:15

Published 24 сентября 2015, 10:15

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Владельцы бюджетных машин больше всех довольны Skoda Fabia и Renault Logan

Владельцы бюджетных машин больше всех довольны Skoda Fabia и Renault Logan

24 сентября 2015, 10:15
Фото: Properm.ru.
Правда, в одном случае исследовалось удовольствие от самой машины, а в другом — от общения с сервисным центром. Зато среди аутсайдеров и в том, и в другом случае оказались китайские автомобили.

В августе 2015 года аналитическое агентство «Автостат» провело сразу два исследования среди владельцев бюджетных автомобилей. Первое касалось уровня удовлетворенности владельцев своими машинами, второе — уровня удовлетворенности владельцев бюджетных легковых автомобилей обслуживанием в дилерских центрах.

Самыми довольными автовладельцами оказались автомобилисты, в чьем гараже находятся Skoda Fabia, Volkswagen Polo и LADA Largus. При среднем балле 75,8 отличный результат показали LADA Kalina (79,0 баллов) и LADA Granta (77,5 балла), а также китайские Chery Very и Chery IndiS (77,4 и 76,3 балла). Явными аутсайдерами рейтинга, набрав менее 70 баллов, стали Daewoo Nexia, Geely MK и Chevrolet Niva.

При этом в рейтинге удовлетворенности сервисным обслуживанием у дилера лидеры сместились. Так, обслуживание Skoda Fabia находится на 3-м месте среди 24 позиций, Volkswagen Polo — на 5-м месте, а LADA Largus обогнал их и занял второе место. На первое рейтинга суммарное мнение автовладельцев возвело Renault Logan.

Выше среднего показателя по выборке оказались индексы у отечественных LADA Granta (83,7 балла), LADA 4×4 (79,3 балла) и LADA Kalina (77,7 балла). Явными аутсайдерами рейтинга, набрав менее 70 баллов, стали Daewoo Matiz, Geely MK, Lifan Solano, Chery Very, Geely MKCross и Geely Emgrand EC7.

Любопытно, что при недовольстве автомобилем владельцы Chevrolet Niva и Daewoo Nexia оказались вполне довольны его обслуживанием (76,4 и 75,4 балла соответственно). Обратная ситуация с Geely MKCross и Geely Emgrand EC7: их владельцы умеренно довольны своей машиной, но обслуживанием — нет.

#Мнения#Авто#Автостат
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